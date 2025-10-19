心地よく過ごせるあたたかな空間

東京都杉並区、JR高円寺駅と阿佐ヶ谷駅の中間地点にある賃貸住宅、高円寺アパートメント。その1階には飲食店や雑貨店が入り、暮らしと商いが交わるコミュニティスペースとなっています。「coret（これと）」は2025年6月に完成した新築棟1階にオープンしました。

高円寺在住のオーナーの毛利美恵子（もうりみえこ）さんがお子さんを出産したばかりの頃、近場に赤ちゃんと入れるお店がなかったとのこと。それならば自分でお店を作ろうと思い、子連れでもゆっくりでき、ヘルシーな料理を食べられる1号店の「Rect. Sand Cafe（れくと さんど かふぇ）」を手がけることにしました。「Rect. Sand Cafe」は9席のみの小さなお店だったので、グループでも利用できる、また交流やつながりを増やせる場を作りたいと、ゆったりとしたスペースに2号店となる「coret」のオープンを決めました。

「coret」のコンセプトは、「アレルギーのある人もお肉が食べられない国の人もみんなでおなじごはん」。もしグループ内に肉類やグルテンを食べられない人がいても、ビーガンやグルテンフリーのメニューならみんなで同じものを食べられるからと、全品がビーガン＆グルテンフリーになっています。

店内は木目調の家具やグリーンをたくさん置いたぬくもりを感じられる空間。“循環”を意識して積極的に古材や骨董品を取り入れているそうです。

コミュニティ作りの場でもある「coret」では、「まんが部」や「ダイエット部」などの活動も盛んで、マルシェなどのイベントも行っています。困りごとを分け合って助け合う場でもありたいと、壁には保護犬・猫の里親募集のお知らせも。犬の入店もOKなので、愛犬と一緒にカフェタイムを楽しむこともできますよ。



野菜たっぷり！ 彩り鮮やかなビーガンランチプレート

「coret」のランチはワンプレートのメニュー。「酵素玄米ご飯」と「米粉100%パン」から選ぶ主食、主菜、副菜、汁物がセットになっています。

カウンターには日替わりの副菜が6種類以上並び、そのなかから5品（メニューによっては2品）を選ぶスタイル（同じものを複数取ることも可能）。まさに店名のとおり「これと、これと……」と選びながら自分だけのプレートを仕上げる楽しさがあります。メニュープレートには使用している材料も書かれているので、安心して選ぶことができます。

「車ふカツプレート」1580円（土・日曜、祝日は1800円）

この日注文したのは、「車ふカツプレート」。中央に盛られているのは酵素玄米ご飯。北海道の契約農家から仕入れた玄米、北海道産小豆、塩を一緒に炊き、4日間熟成させています。寝かせることで酵素が働き、便秘解消、美肌などうれしい効果があるといわれています。

主菜には、よい素材を使って、和食のヘルシーさとおいしさを伝えたいと「Rect. Sand Cafe」の時から作り始め、長年愛されている「車ふカツ」。だし汁を吸わせて下味をつけた車麩に衣をつけて揚げたもので、外はカリッサクッ、中はしっかりと食べごたえのある食感が特徴。高タンパクでヘルシー、揚げものながら胃にもたれにくいのもポイントです。

副菜は、左から「ズッキーニ粒マスタード和え」「パプリカトマトソース」「キャロットラペ」「豆苗ナムル」「紫キャベツのラペ」を選びました。素材の味を感じられるよう、どれも味付けはシンプル。さまざまな色の食材を使っているので、目でも楽しむことができます。サラダには手作りの豆乳マヨネーズをかけていただきます。

汁物は、日替わりの具材が入った味噌汁。この日の具材は油揚げ、ニンジン、大根、マイタケ、エノキダケと具だくさん。かつお節を使わずに昆布のみでだしを取るため、うまみの出るきのこ類も入れているのだそうです。



季節のおいしさを詰め込んだグルテンフリースイーツ

「パンプキンタルト」600円

「coret」は旬の野菜やフルーツを使ったスイーツも評判。もちろんすべてビーガン、グルテンフリーで甘さは控えめに作っているそう。

一番人気は、「パンプキンタルト」。通年提供していますが、甘みが強かったり、さっぱりしていたりと季節ごとのカボチャの味わいを楽しめます。今の時期は、サクサクホロホロの米粉のタルト生地に、ペーストになったホクホクのカボチャがたっぷり。混ぜ込まれたレーズンがカボチャの自然な甘みのアクセントになっています。

「スイートポテトマフィン」600円

もっちり、ギュッと詰まった米粉の生地のマフィンも人気。こちらは、濃厚なスイートポテトをたっぷりのせた季節限定の「スイートポテトマフィン」です。

「ソイオレ」600円

スイーツとあわせた「ソイオレ」には、どんな人でも飲めるようにカフェインレスのコーヒー豆を使用。コーヒー本来の風味を損なわずカフェインのみを取り除き、炭火焙煎で仕上げた豆を選びました。コーヒーの上には、しっかり泡立てた豆乳フォームがたっぷり。

「coret」は、ビーガンの選択肢を気軽に取り入れられる場所。動物性食材を使っていないと思えない満足感ある味わいで、ヘルシー志向の人はもちろん、カフェ好きにもおすすめ。散策の途中に立ち寄れば、心がふっと軽くなるようなリフレッシュタイムを過ごせそうです。



■coret（これと）

住所：東京都杉並区高円寺北4-1-7 高円寺アパートメントテラス棟1F

TEL：03-5327-8660

営業時間：10〜20時（19時30分LO）

定休日：不定休



Text：河部紀子（editorial team Flone）

Photo：斉藤純平



