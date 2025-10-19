女優の広瀬すず（27歳）が、10月18日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。恋愛リアリティショーが好きで「撮影に影響が出たことあるくらい泣いた」ことがあると語った。



映画「チア☆ダン」、朝ドラ「なつぞら」などで広瀬すずと共演している富田望生が、番組のゲストとして登場。富田が恋愛リアリティショーを見るのが好きで、次の日の仕事が遅いときに見ると話すと、広瀬も「私、今日、朝から見てきました！」と、広瀬も恋愛リアリティショーが好きだと明かす。



広瀬は「オオカミ」シリーズの、高校生のいい意味の勢い、純粋さが大好きだそうで「泣いちゃうよ、私。もう撮影に影響が出たことあるくらい泣いたことがあって、最終回で」と語った。