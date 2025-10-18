58ºÐ¥«¥º¡¢ºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ì¹¹¿·¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¼ý³Ï¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¤ÎFW»°±ºÃÎÎÉ¤¬18Æü¡¢»°½Å¸©Åì°÷Ä®¤ÎLA¡¦PITAÅì°÷¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½ÅÀï¤Î¸åÈ¾43Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥ê¡¼¥°ºÇÇ¯Ä¹½Ð¾ìµÏ¿¤ò58ºÐ234Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£7·î°ÊÍè¤Î½Ð¾ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï0¡½1¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡Ö¥«¥º¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë»°±º¤Ï¡¢²Æ¾ì¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º¸ÂÀ¤â¤â¤Ë¥Æ¡¼¥×¤ò´¬¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤¤¤¤·Á¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¼ý³Ï¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£