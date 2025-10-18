10月11日、楽天・則本昂大投手（34）が海外FA権の行使を明言した。

【画像】こっそりと披露宴会場を後にする則本とゆきぽよ似ギャル風美女

13年の入団から6年連続で2ケタ勝利を挙げるなど、エースとして活躍。昨季、抑えに電撃転向し、32セーブを挙げてセーブ王に輝いた。そんな右腕も今季は不調に苦しんだ。



今季の年俸は推定3億円だった則本

「抑えとして開幕を迎えたものの、シーズン途中でポジションをはく奪され、以降は中継ぎでの登板が続いた。8月には2季ぶりに先発するも、2回2失点で敗戦投手に。今季の成績は3勝4敗、16セーブに留まりました」（プロ野球番記者）

メジャー挑戦の意欲は低め？

今季が7年契約の最終年。すでに米国の大手代理人事務所として知られるワッサーマングループと契約を結んだ。

だが本人は「年齢的にも最後のFA。悔いのない野球人生にしたい」としつつ、古巣との残留交渉について「これから話す機会を設けていただけたら」と含みを持たせるなど、他のメジャー挑戦者に比べてもトーンは随分控えめだ。

実は今回のFA宣言の背景には、23年12月に「週刊文春」が披露宴の模様を報じた“ゆきぽよ似”再婚妻の存在があるという。

則本の“銭闘”せざるを得ない状況

「もともと則本は23歳のときに滋賀県立八幡商業高校時代の後輩の女性と結婚し、2人の子供に恵まれましたが、のちに離婚。ギャルモデルのゆきぽよ似の女性と再婚しました。

元妻に対しては、慰謝料や養育費などで、これまでの貯金の大半を渡したそうです。しかし則本としては、さらに稼いで再婚相手にも良い生活をさせてあげたいはずです」（球団関係者）

当然、メジャー挑戦で大型契約が結べれば、その男気も叶う。だが、則本の本音は別にあるという。

「かつてのエースも30代半ば。投手としての力量は、全盛期の半分以下にまで落ちていると囁かれる。

本人もメジャー球団から声がかかるのを本気で期待しているわけではなく、移籍をちらつかせて楽天との残留交渉を有利に進めたいというのが本心のようです。

FA宣言後の残留を認めるかどうかは球団次第ですが、実現すれば年俸とは別に、再契約金も懐に入る算段です」（同前）

一部では“投壊”でCS敗退した巨人が、日本復帰の意向を表明している元ヤンキース傘下の前田健太投手（37）や、今季FA権を取得した中日の柳裕也投手（31）らとあわせて則本の動向も注視していると報じられたが、

「国内球団でも本格的に獲得に動く球団はないのでは。それでも“銭闘”せざるを得ない状況に、チームメイトからは『ノリさん、大変ですね』と同情を集めています」（同前）

頭脳プレーを駆使して年俸もあげぽよ？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月23日号）