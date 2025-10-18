ピザーラと初コラボ、人気メニューの味わい再現「ピザポテト マルゲリータ味」
カルビーは10月20日から、厚切りポテトチップス「ピザポテト」シリーズの新商品として、宅配ピザ「PIZZA-LA」（ピザーラ）の人気メニューの味わいを再現した「ピザポテト マルゲリータ味」をコンビニで先行発売する。価格はオープン（190円前後／税込み）。
「ピザポテト マルゲリータ味」は2011年に初めて発売して以来、期間限定商品として何度も発売するなど好評な商品だが、このたび宅配ピザ「PIZZA-LA」とコラボが実現した。
「PIZZA-LA」の「マルゲリータ」は、発売以来不動の人気を誇る看板メニュー。開発にあたり「PIZZA-LA」の担当者からは「『マルゲリータ』はフレッシュなトマトやバジル、イタリア産モッツァレラチーズなど、素材の一つひとつにこだわった商品で、味の再現は非常に難易度が高い」と伝えられたが、味わいの再現に向けて「PIZZA-LA」監修のもと何度も試行錯誤。約8か月かけて、今年の「ピザポテト マルゲリータ味」がついに完成した。
その特長は、「PIZZA-LA」の「マルゲリータ」のこだわりであるトマトとバジルのフレッシュな味わいをポテトチップスで再現。モッツァレラチーズを使用することでまろやかなチーズの味わいも楽しめる。
パッケージは、ピザ撮影のプロである「ピザーラ」のデザイナーが、日頃からピザを撮影する手法で撮影した迫力のあるピザの写真を掲載。「ピザーラ」カラーの赤と白をベースカラーとすることで、一目でコラボ商品であることがわかる。
