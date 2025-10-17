「やぎ座」さんが今よりもっと幸せになる“リセット法”！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「リセット法」について解説します。
途中変更は、苦手でしょう。
やるからには、完走したいのです。仮に予期せぬところで終わってしまうと、いつまでも悔いが残って、くよくよすることに。最初から決められたゴールにたどり着き、そこで、次を考えます。
【よくある症状】
ある意味、諦めが悪いため、しばしば逃げ遅れるでしょう。
親切な人が「切り上げて帰らない？」と誘ってくれても、「あとちょっと」「ここまでやったら」的に粘って、機を逸するのです。リセットしたくないのです。
【やぎ座さんのリセットルール】
1：完結
2：達成
3：満願
やぎ座生まれのあなたは、スーパーいい子。
だから、「やり始めたことは、最後までやりなさい」という古き時代の教えを守っています。沈没する船に最後まで残って見届けたい、そんな滅びの美学を持っています。
【処方箋】
・未完成という完成
普段からキリのいいところまで進めるクセがあるでしょう。
時間が来ても、一段落するまで手を止めないのです。1人で居残る、持ち帰るなど、「よく働くね」「頑張るね」と言われ慣れているはず。
リセット上手になるためには、まず、そこから変えていきましょう。中途半端なところで終わりにして、残りは明日にするのです。初めは落ち着かないと思いますが、途中からのほうが感覚が戻りやすいもの。「適当にやめる」コツも身につくはず。
・多重次元に生きる
リセットをかけても、かかっても、「あの時、ああしていたら」「あれをこうすれば」と心が過去に向かいやすいはず。
でも、今の生き方を選んだ段階で、過去は別次元になったのです。後戻りなし、ここから積み重ねていくだけ。人生に絶対の正解があると考えると、リセットは難しくなります。なぜなら間違いが怖いから。自由回答であなたの思うようにやっていいと気付いて。
2026年2月までの間は、思い切った方向転換をかける大チャンスに。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
