実は間違っている？夜型生活が招く学力低下のワナと「やる気スイッチ」の科学的な正体
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「夜型より朝型をオススメする理由〜やる気スイッチの正体を科学的に教えます〜」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、夜型生活の弊害と、朝型生活へ切り替えるための科学的アプローチを解説した。
すぎやま氏は、「夜遅くまで勉強しているのに成果が出ない」といった悩みは、実は“最悪の習慣”から生まれる「負のスパイラル」だと指摘する。夜ふかしをすると朝起きられず、日中の集中力が低下し、結果的にまた夜に勉強せざるを得なくなるという悪循環に陥ってしまう。
この悪循環を断ち切るカギが、氏の言う「やる気スイッチ」の正体にある。氏によれば、やる気の正体は、朝の活動によって分泌される脳内ホルモン「セロトニン」と、身体を活動モードにする「交感神経」への切り替えにあるという。朝、きちんと起きることでこれらのスイッチが入り、すがすがしい気分と高い集中力で1日をスタートできるのだ。
さらに、このメカニズムは睡眠にも影響を及ぼす。朝にセロトニンが分泌されると、その14〜16時間後に睡眠ホルモンである「メラトニン」が分泌され、自然な眠気が訪れる。つまり、朝起きられないと夜も眠りにくくなるという、科学的な裏付けがあるのだ。また、脳は睡眠中に記憶を整理・定着させるため、睡眠時間を削って夜に勉強しても「コスパが悪い」とすぎやま氏は断言する。
動画の後半では、朝型に切り替えるための具体的な5つのステップを紹介。「眠れなくても決まった時間に起きる」「起きたらすぐにカーテンを開けて深呼吸する」など、意志の力だけでなく、身体の生理反応を利用した科学的な方法を提示し、誰でも朝型人間になれると締めくくった。
