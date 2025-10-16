１６日午前１１時１５分頃、岩手県北上市和賀町岩崎新田の旅館「瀬美温泉」の支配人から、「露天風呂の清掃に入った従業員の姿が見えない」と県警北上署に通報があった。

露天風呂の付近に多数の血痕があり、クマとみられる体毛が見つかったことなどから、同署は従業員の男性（６０）がクマに連れ去られたとみて捜索している。

同署によると、現場には男性のものとされる眼鏡やスリッパが散乱し、クマとみられる体毛が１０本ほど残っていた。露天風呂は川沿いにあり、高さ約１メートルの柵の下に血痕があったほか、柵の外には清掃用具が落ちていたという。

旅館の防犯カメラには露天風呂に向かう男性の姿が映っていたが、出てくる様子は確認できなかった。男性は１人で清掃していた。

旅館から北西２キロほどの山林で８日、クマに襲われたとみられる男性の遺体が発見された。同署はこのクマとの関連も調べる。１７日は午前８時から捜索を再開する。

福島、秋田両県でも１５日夜から１６日朝にかけてクマによる人的被害が相次ぎ、男女５人がけがをした。福島県では１人で歩いていた喜多方市の６０歳代男性がクマにかまれて顔や右手を負傷した。