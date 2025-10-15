Kucci、TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』OPテーマ「ライアー」先行配信スタート！MVも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シンガーソングライターのKucci（くっち）が、現在放送中のTVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』のオープニングテーマとして書き下ろした楽曲「ライアー」が、10月15日に先行配信スタート。併せてMVと新アーティスト写真が公開された。

■「ライアー」は迷いや不安を打ち破る、破天荒なエンパワーメントソング

Kucciは、3月に映画『女神降臨』の主題歌「ときめき」でデビューした、名古屋出身のシンガーソングライター。現在21歳。泣き声を思わせるような聴く者の心を震わせるエッジボイス、そして90年代のオルタナティブロックを思わせるサウンドとポップネスに溢れた楽曲が特徴だ。

「ライアー」は、自信のなさや保身の嘘、人との関わりで傷つくことを恐れるすべての人間の迷いや不安を“打ち破る”勢いで背中を押す、破天荒なエンパワーメントソング。“自分で纏った器用な嘘をはがして、傷ついたって砕けたって、最後には笑え！”というメッセージが込められている。

Kucciが持つ圧倒的にポップネスなメロディライン、がむしゃらにかき乱すオルタナティブギターロック、そしてエッジボイスが際立つ繊細かつ思い切りの良いボーカルにも注目だ。

なお「ライアー」は、12月17日にCDリリースも決定。期間生産限定盤（アニメ盤）は『千歳くんはラムネ瓶のなか』描き下ろしジャケット仕様となるとのこと。どんなイラストがジャケットを飾るのか、続報を楽しみに待とう。

■リリース情報

2025.10.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ライアー」

2025.12.17 ON SALE

SINGLE「ライアー」

■関連リンク

TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』作品サイト

https://chiramune.com/

Kucci OFFICIAL SITE

https://www.kucci-official.com/