夜のお散歩に出た猫さんが、道中で大好きなおっちゃんに再会。嬉しさが爆発した猫さんが見せたまさかの行動とは…？

猫さんの可愛さが話題を呼んでいる投稿は、記事執筆時点で123万回再生を突破し、「すべてが最高」「毎日のお散歩お疲れさまです」「愛嬌があり、かわいいのにカッコいいな、この猫様」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大スキなおっちゃんとの再会』で……猫が見せた『可愛すぎる行動』】

夜の日課は町のパトロール

天真爛漫で可愛い「チャチャ」君の日常が人気を博している、YouTubeチャンネル「元野良猫チャチャとR me」。今回紹介するのは、チャチャ君の日課である夜のパトロールをしている時の様子です。

ある日、いつものように夕方から夜にかけてのパトロールをしに行ったというチャチャ君。まずは自宅（城）の周りを念入りにチェックし、侵入者の形跡を発見。まさかのおトイレでにおいを上書きすると、「家でして…」と脱力する飼い主さんをよそに家の外へと出かけていくようです。

大好きなおっちゃんに再会

意気揚々とパトロールをしているチャチャ君の背後から、何かの気配を感じ取った様子。「何ヤツ！？」と振り返ってみると、そこにはチャチャ君が大好きな”おっちゃん”がいたといいます。

思わぬ再会でうれしそうな雰囲気を醸し出すチャチャ君は、しばらくテクテクと歩いていると思ったら、急にゴロンと『嬉しぶっ倒れ』を披露してくれたのだそう。

ただ、大好きな”おっちゃん”に見せたわけではなかったようで、飼い主さんは思わず「おっちゃんのいる前でしたらいいのにｗ」とツッコんでしまったのだとか。

朝も元気にパトロール！

チャチャ君の朝はとても早いそうです。この日はなんと夜中の1時にお父さんを起こし、窓を開けてもらってニャルソック。

3時ごろにはお母さんのことを起こしてたっぷり甘え、５時ごろまで二度寝してから元気よくパトロールを開始！異常がないか気にしながらも、楽しくお散歩で朝活をしたチャチャ君なのでした。

投稿には、「おっちゃんも喜んでると思うｗ」「嬉しいぶっ倒れ、いつも時間差 」「何度みても飽きないのは何故？」「甘える姿もこてーんと寝転ぶ姿も隣のおじさんが好きなのについていけないところも全てが愛おしい」といった声が集まっています。

YouTubeチャンネル「元野良猫チャチャとR me」では、家猫生活を満喫する元野良猫のチャチャ君とご家族のユーモア溢れる触れ合いの様子を見ることができます。

