APEC¼óÇ¾²ñµÄ¤ò·Àµ¡¤ËÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤â¡¡´Ú¹ñÅý°ìÁê¤¬¸ÀµÚ
´Ú¹ñ¤ÎÅ¢Åì±Ë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥ó¡ËÅý°ìÁê¤Ï¡¢10·îËö¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«Ëë¤¹¤ëAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÊÆÄ«¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¢Åý°ìÁê¤Ï14Æü¡¢¹ñ²ñ¤Î¹ñÀ¯´Æºº¤Ç¡ÖÊÆÄ«Î¾¼óÇ¾¤Ï²ñÃÌ¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¼Â¸½¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î·èÃÇ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¾ì¤Ï·³»ö¶³¦Àþ¤¬¤¢¤ë¡ÖÈÄÌçÅ¹¡Ê¥Ñ¥ó¥à¥ó¥¸¥ç¥à¡Ë¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÁí½ñµ¤Ï9·î¡¢ºÇ¹â¿ÍÌ±²ñµÄ¤Î±éÀâ¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡£¿¿¤ÎÊ¿ÏÂ¶¦Â¸¤òË¾¤à¤Ê¤é¥¢¥á¥ê¥«¤È¸þ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤¬²ñÃÌ¼Â¸½¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¢Åý°ìÁê¤Ï¤³¤Î±éÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬10·î10Æü¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁÏ·ú80Ç¯¤ò½Ë¤¦·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¡ÖÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î¸å¤í½â¤Î²¼¡¢³ËÉðÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢²ñÃÌ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£