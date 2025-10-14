¡Ö¥ä¥¯¥¶¤¬¾Ã¤¨¡¢¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×´Ñ¸÷µÒ130Ëü¿Í¢ª30Ëü¿Í¡¢¡É¿®½£¤ÎÉÔÌë¾ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿²¹Àô³¹¤Î¾×·âÅª¤Ê¸½¼Â
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SHO»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú¾×·â¡Û´Ñ¸÷µÒ130Ëü¿Í¢ª30Ëü¿Í ¥ä¢þ¥¶¤¬¾Ã¤¨¡¢É÷Â¯¤¬¾Ã¤¨¡¢¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿²¹Àô³¹¤ÎËöÏ©¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¿®½£¤ÎÉÔÌë¾ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ç¯´Ö130Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿Ä¹Ìî¸©¤Î¾å»³ÅÄ²¹Àô¤òË¬¤ì¡¢¤½¤ÎÈË±É¤È¿êÂà¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¤¤¤¿¡£
Æ°²è¤ÇSHO»á¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¤Ë¤«¤±¤Æ´ë¶È¤Î°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤ä½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ±É¤¨¡¢100¸®¤òÄ¶¤¨¤ëÎ¹´Û¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤À¾å»³ÅÄ²¹Àô¤Î²áµî¤ò¾Ò²ð¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÇ¯´Ö30Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤Ç·ã¸º¤·¡¢³¹¤Ï¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼³¹¤È¤Ê¤ê²Ì¤Æ¡¢Ìë¤ÎÄÌ¤ê¤«¤é¿Í±Æ¤¬¾Ã¤¨¤¿¸½¾õ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£SHO»á¤Ï¡¢¤³¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¿êÂà¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤ÆSHO»á¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤Î¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Î½ªßá¤À¡£´ë¶È¤Î°Ö°ÂÎ¹¹Ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢Âç·¿Î¹´Û¤Ï·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤¬¡¢1991Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ë½ÎÏÃÄÂÐºöË¡¡ÊË½ÂÐË¡¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²¹Àô³¹¤Î´¿³Ú³¹¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ë½ÎÏÃÄ¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤É÷Â¯Å¹¤ä¡ÖÏ¢¤ì½Ð¤··¿¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£SHO»á¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌë¤ÎÊ¸²½¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤³¤Î²¹Àô³¹¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤«¤é¸Ä¿Í¡¦²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ø¤È´Ñ¸÷¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¿êÂà¤Î°ì°ø¤À¤ÈSHO»á¤Ï¸ì¤ë¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢³¹¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¡Ö¿®½£´Ñ¸÷¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÀ×ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë¡ÖÇ÷ÎÏ²áµî°ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤¿¡£SHO»á¤Ï¡¢²¹Àô³¹¤¬±É²Ú¤ò¸Ø¤Ã¤¿»þÂå¤Î¸÷¤È¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¸½ºß¤Î±Æ¤òÂÐÈæ¤µ¤»¡¢°ì¤Ä¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Î±É¸ÏÀ¹¿ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
