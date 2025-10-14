10月12日、元AKB48の板野友美が、自身のInstagramを更新。長女の写真を投稿したが、その写真が物議を醸している。

《はじめてのおしごと。キッザニア ずっと楽しみにしていたのに色々事件が起こり…涙あり感動ありの1日でした》

こうつづった板野は、長女が青い手術着や手袋を身につけて、医者のお仕事を体験している様子を公開した。《両目みえてるのは隠してるよ》と注釈しているとおり、正面からのショットでは目を隠すなど配慮しているが、横顔はそのままアップされている。板野に似て、目鼻立ちのくっきりした美形であることが見てとれる。

2021年1月、東京ヤクルトスワローズ所属の野球選手・高橋奎二と結婚し、同年10月に第1子となる長女を出産した。自身の愛称「ともちん」をなぞって娘を「ベビちん」と呼び、成長の様子を公開してきた。

今回のキッザニアの投稿をうけ、娘の愛らしい成長ぶりを喜ぶファンも多かったが、同時にXで聞こえてきたのは、「なぜ顔出しするのか」という呆れ声だった。

《出したいのか隠したいのか分からない…視聴者としては可愛いから見たいけど、旦那は横顔すら本当は嫌みたいだし。》

《顔出し終わりって言ってたのに正面以外は基本顔出しててもう見せたくてたまらないんだよ芸能人の子供だから隠したほうがいいのにと思うけどな》

最近は、タレントたちが自身の子どもを公開する際、プライバシーに配慮し、顔を隠す場合も多い。こうした流れをうけ、板野も2023年10月、娘の2歳の誕生日を機に「正面の顔出しを控える」と発表していたのだが……。

「しかし、控えるようになったのは正面のみで、今回の投稿のように、横顔などは堂々と公開しています。両親ともに有名人ですが、子どもはあくまで一般人です。あまり多くの人に顔が知られると、いらぬトラブルに巻き込まれるリスクも高くなってくるため、心配の声が多いのもうなずけます。

また、板野さんはもともと私生活をオープンにすることに抵抗がないようで、9月には引っ越したばかりの豪邸を『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）で披露しています。

しかし、過去には板野さんのオープンぶりに、球団側が難色を示したことも。積極的に私生活や娘の顔出しをおこなう板野さんを、高橋さんがどう感じているのかも、気になるところです」（芸能記者）

子どもの顔出しを、はたして夫はどう考えているのか――。