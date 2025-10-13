¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¿·¤¿¤Ê¼ýÏ¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬¤Ï¤º¤à¤ó¤Ç¤¹¡×¡¡´ù¤È2¤Ä¤Î¥¤¥¹¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥µ¥·¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤À¡×
¡¡11·î1Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢13Æü¤Ë¹¹¿·¡£¼ýÏ¿¥»¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥·¤ÇÏÃ¤¹¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡©¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¿·¤¿¤Ê¼ýÏ¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¡£²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬¤Ï¤º¤à¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤Ä¤¤Ç¾Ò²ð¡£´ù¤È2¤Ä¤Î¥¤¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡Ö¥µ¥·¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï10·î2Æü¤Ë¾ÜºÙ¤¬È¯É½¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¤Î3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡ÖDOWNTOWN+¤Ï½é¤á¤Ë¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¾ËÜ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î²áµî¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦±Ç²èÅù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤Î¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢·Ý¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ëÂç´îÍø¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎºîÉÊ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó½Ð±é¤Î²áµîÈÖÁÈ¡¦±Ç²è ¥æ¡¼¥¶¡¼»²²Ã·¿¤ÎÂç·¿Âç´îÍø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·î³Û1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Ç¯³Û1Ëü1000±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£°ìÉôÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Î11·î1Æü¤Ï¥µ¥¤¥È¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Öº®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥·¤ÇÏÃ¤¹¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡©¡ØDOWNTOWN¡Ü¡Ù¿·¤¿¤Ê¼ýÏ¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¡£²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬¤Ï¤º¤à¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤Ä¤¤Ç¾Ò²ð¡£´ù¤È2¤Ä¤Î¥¤¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¡¼¥¯¤¬¸«¤¿¤¤¡×¡ÖÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡Ö¥µ¥·¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó½Ð±é¤Î²áµîÈÖÁÈ¡¦±Ç²è ¥æ¡¼¥¶¡¼»²²Ã·¿¤ÎÂç·¿Âç´îÍø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·î³Û1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Ç¯³Û1Ëü1000±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£°ìÉôÌµÎÁ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤Î11·î1Æü¤Ï¥µ¥¤¥È¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¡¢¡Öº®»¨´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£