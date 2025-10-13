序盤から女子メンバー5人が「継続で来てほしい」と名前を挙げていた人気男子・いおうがついに登場！ 予想だにしない展開に現場は騒然となるなか、さらがいおうを即2ショットに誘い、恋のライバルたちは焦りを隠せない。12人の恋の矢印が急加速する。

【映像】イケメンすぎる！18人に告白された爆モテ男子の顔面

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。6日はチュンチョン編第1話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、大友花恋、かす。



今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

あやな（葛西杏也菜、高3／東京都）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県）

ゆうひ（岩間夕陽、高1／千葉県）

ゆうか（森口優花、高1／大阪府）

【継続】

さわ（紗和、高2／埼玉県、「ニュージーランド編」からの継続）

さら（永瀬さら、高3／神奈川県、「マクタン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県）

はる（谷本晴、高3／神奈川県）

かける（鈴木駈、高2／神奈川県）

こうし（倉上昊志、高3／新潟県）

ゼブン（矢田ゼブン、高3／石川県）

【継続】

いおう（榎田一王、高3／宮崎県、「夏休み編2025」からの継続）

圧倒的人気メンバー・いおうが追加登場！「もうキュンってしてるじゃん」女子の目が輝く

初顔合わせでメンバーが揃うのを待つ間、「継続メンバーで来てほしい人」という話題になり、さわが「いおうくんとか」と答えると、あやな、ゆうひ、ゆうかも次々にいおうの名を口にした。女子4人からの熱望といういおうの人気ぶりに、スタジオも「人気すぎる！」「これだけいおうの名前出てたら来そう」と淡い期待を寄せていた。

1日目の昼食を食べ終え、それぞれ気になる相手にアプローチし始めたその時、スーツケースを引いた途中参加メンバーが登場。姿を見せたのは、18人に告白されたことがある「夏休み編2025」からの継続メンバー・いおうで、予想外の展開に女子メンバー全員が息をのむ様子に、スタジオも「もうキュンってしてるじゃん」「思ったより早い！」と騒然。いおうが「高校三年生の筋肉です。よろしくお願いします」とガッツポーズをして自己紹介をすると、心あらずの女子メンバーの間からは拍手が自然と起こった。

女子5人が一斉に「来てほしかった」と声を揃える人気ぶり！一方で、男子メンバーらは大ピンチ

いおうの登場に、さわは「嬉しかったです。来た瞬間『え？』みたいな、もう言葉出てないと思います」と興奮気味に話し、あやなも「来て欲しかったから、『夏休み編』見ててかっこいいなって思ってたから、嬉しかったです」と嬉々として語った。

さらにゆうひは「『え？！本物じゃん』みたいな感じで、めっちゃびっくりしました」と驚きを隠せない様子で、ゆうかやさらも、それぞれ「びっくりしてます、話したいなって思います、かっこよかったです」、「来ると思ってなくて、めっちゃびっくりして声出ちゃいました。来てほしいってずっと言ってたので嬉しかったです、かっこいいと思いました」と興奮。

いおうを含めた全員が一堂に会する場で、さわが「来ると思わんかった！」「『夏休み編』見てて、来てほしいって言ってました」と早速アピールすると、ゆうひ＆ゆうかも「来てほしかったです！」と我も我もとアピール。

今度はさらがチャンスを逃すまいと、「いおうくん、2ショットいいですか？」と誘い、いおうも「お願いします」と快諾。さらを想うこうしや、いおうが気になるさわが複雑な表情を浮かべ、「こうしピンチ！」「さわもピンチ！」とスタジオが沸いた。

思わぬタイミングでのいおうの登場に、さらを想うこうしは「焦ったっていうか、頭の中真っ白っすねもう。来ないでよみたいな、っていうかいおうくんがどうとかじゃなくて、普通に悔しいですね」と焦りや悔しさをにじませる。しかし、「負けてられないので、自分のできることはやります」と火がついた様子も。

また、目の前で一歩先を越され、いおうとの2ショットを逃したさわも、「誘っていいんかな…って思ってて、（でもさらが）秒で瞬殺で誘ってたんで。『あ、もうちょっとかっこよ』と思って、もう燃えましたね」と恋のバトルに闘志を燃やす。

いおうの登場で、早くも緊張感が高まった今シーズン。いおうの想いはどの女子に揺らいでいくのか、目が離せない。

