このコラボは逃せないッッ（汗）【スタバ】今すぐ欲しい♡「新作グッズ」

【スターバックス】と【gelato pique（ジェラート ピケ）】がタッグを組んだコラボ商品が登場中！ ドリンクメニューの他に「新作グッズ」まで種類豊富に展開。淡いカラーやクマの可愛らしいデザインが、眺めるたびに癒してくれそうです。今回は2種類の絵柄がラインナップしているスターバックスカード、カフェタイムにぴったりなドリンクカップをご紹介します。

温かみのあるタッチで描かれた2種類のカード

コラボとして2種類の絵柄がラインナップしている「スターバックス カード gelato pique」。どちらもスタバのグリーンエプロンをまとった可愛いクマが描かれています。ほっこりするような温かみのあるタッチが、眺めるたび癒してくれそう。キャッシュレスでサッとお会計を済ませたい時に使ってみてはいかがでしょうか。

ボーダーが映えるドリンクカップで癒しのカフェタイム！

ジェラピケらしい淡いカラーのボーダー柄が可愛い「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml + ベアリスタキャップ」。スタバのブランドロゴがあしらわれた、コラボならではのデザインです。公式サイトによればクマの「ドリンクホールキャップ」も付いてくる、プチ豪華な仕様もたまりません。473mlとたっぷり入る容量で、ゆっくりと寛ぎたい時にもぴったりです。

