＜同居、介護の強要＞命令従わない妻…ウザ！「はい」以外の返事いらない【第5話まんが：夫の気持ち】
俺はアキラ（40歳）。嫁のアカリ（35歳）と子どもたち（7歳、5歳）と、俺の実家で同居をしています。両親は共に入退院を繰り返していて、母は最近になって認知症の症状もみられるように……。ある日ケアマネジャーさんから施設の検討をすすめられたと、アカリが言いだします。介護のことはアカリに一任するつもりだし、嫁が同居の義両親の介護をするのは当たり前。しかしアカリときたら、やる前から「できない」などと甘ったれたことを言うのです。
大切な親をそんなにあっさり施設に入れようだなんて……。アカリに両親の世話に専念してもらうのがベストだと、俺の答えは決まっています。嫁がやるべき仕事です。やりもしないうちから「できない」なんて言うのは許されません。
アカリの意見なんて聞いていないし、やれと言われたら「はい」と返事だけすればいいのです。自分のワガママを猛省してほしいと思い、俺は「介護しないなら離婚だ」と離婚届を突きつけました。けれどアカリには本当に離婚届を出され……。
俺に言わせれば、何かをする前から「ムリだと思います」はありえません。言い訳をせずにしっかり引き受け、そこから方法を考えて実行するものだと思うのです。職場にもこういう使えないやつがいますが、俺はきっちり指導するようにしています。
3年前に同居するとき、たしかに俺は「介護はできない」というアカリの主張を聞いていました。けれど口ではそう言っていても、同居すれば責任感も生まれるはず。いざとなれば覚悟を決めて介護をしてくれると思っていたのです。
なのにアカリは子どもたちを連れて出ていったのです。俺が心を正してほしいと思って突きつけた離婚届も、知らぬ間に勝手に提出されていました。これはあんまりじゃないですか？ 詐欺にあったも同然です。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
