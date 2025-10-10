Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬ÃÇ¸À¡ªÇ¯Ëö3¥ö·î¤Ç»ñ»º¤Î²ÃÂ®ÁõÃÖ¤òµ¯Æ°¡Ø¡Ú¿·NISA¡Ûº£¤«¤éÏ·¸å»ñ¶â¤òÄ¶³ÈÂç¤·¤¿¤¤¿ÍÉ¬¸«¡ª2026Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÉ¬¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
YouTubeÆ°²è¡Ø¡Ú¿·NISA¡Ûº£¤«¤éÏ·¸å»ñ¶â¤òÄ¶³ÈÂç¤·¤¿¤¤¿ÍÉ¬¸«¡ª2026Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÉ¬¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ç¡¢Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç¯Ëö´Ö¶á¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¤òÁ°¤Ë¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÄ¶³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¤«¤é3¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È5Áª¡×¤òÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¯Äó¼¨¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇÄ»³¤»á¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¥ê¥¿ー¥ó¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£»Ä¤ê3¥ö·î¤òÍ±Í½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¶¤á¤Î´ü´Ö¤ÈÂª¤¨¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤ò°ìµ¤¤ËÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
1¤ÄÌÜ¤ÏÅê»ñÀè¤Î¸«Ä¾¤·¤À¡£¼«Ê¬¤ÇÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿S&P 500¤äÁ´À¤³¦³ô¼°¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤è¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Çã¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ä¥Æー¥Þ·¿¡¢´«¤á¤é¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¸ÄÊÌ³ô¤ÏÃª²·¤·ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£È½ÃÇ¼´¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Èæ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡£º¬µò¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡È²óÉüÂÔ¤Á¡É¤òÂ³¤±¤ë¤è¤ê¡¢Áá´ü¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿Êý¤¬²ó¼ý¤¬Â®¤¤¥±ー¥¹¤ÏÂ¿¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤ÏÆÃÄê¸ýºÂ¤Î»ñ¶â¤òNISA¤Ø°Ü¤¹¤³¤È¡£NISA¤ÎÇ¯´ÖÏÈ¤òÍ¾¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÆÃÄê¸ýºÂ¤Î°ìÉô¤òÇäµÑ¤·¤ÆÈó²ÝÀÇÏÈ¤ËÆþ¤ìÄ¾¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¾Íè¤Î¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÆÃÄê¸ýºÂ¤Ë500Ëü±ß¡¢NISA¤Ï·î5Ëü±ß¤ÎÀÑÎ©¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢Ì¤»ÈÍÑÏÈ¤Ïµ¡²ñÂ»¼º¤À¡£2025Ç¯Ãæ¤Ë¤Ç¤¤ëÊ¬¤ò°Ü¤·¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤âÃÊ³¬Åª¤ËÏÈ¤òËä¤á¤ë·×²è¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÂ¥¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÊÑ¹¹¡£¶ä¹Ô¤äÂÐÌÌ¾Ú·ô¤ÇNISA¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢10～12·î¤¬¼ÂÌ³¤Î¾¡Éé½ê¤À¡£É¬Í×½ñÎà¡ÊÈó²ÝÀÇ¸ýºÂÇÑ»ßÆÏ¤Ê¤É¡Ë¤ò¤³¤Î»þ´ü¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢¿·¤·¤¤¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ØÄó½Ð¤¹¤ë¡£1·î¤Ëµì¸ýºÂ¤ÎÀÑÎ©¤¬Áö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÏÊÑ¹¹¤Ç¤¤ºÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤Ï¼êÂ³¤¤ÎÃÊ¼è¤êÎÏ¤¬¥ê¥¿ー¥ó¤òÊ¬¤±¤ëÎÎ°è¤Ç¤¢¤ë¡£
4¤ÄÌÜ¤Ï¸½¾õ¤ÈÌÜÉ¸¤ÎºÆ³ÎÇ§¡£Îã¤È¤·¤Æ¡¢55ºÐ¡¦NISA»Ä¹â50Ëü±ß¡¦·î3Ëü±ßÀÑÎ©¤Ê¤é¡¢60ºÐ»þÅÀ¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÃ±½ã·×»»¤ÇÌó230Ëü±ß¡Ü±¿ÍÑÊ¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Îº¹¤ò¿ôÃÍ¤Ç¸«¤¨¤ë²½¤·¡¢·î³Û¤ÎÁý³Û¤«°ì³çÅêÆþ¤«¤ò·è¤á¤ë¡£ÂÆÀ¤Î¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¤Ï¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ÈµÕ»»¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£
5¤ÄÌÜ¤Ï¡ÈÇº¤ß¤Î¼ï¡É¤ÎÁÝ½ü¤À¡£Áê¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²È·×¡¦»Å»ö¡¦²ÈÂ²¡¦·ò¹¯¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤ÎÉÔ°Â¤¬Åê»ñ¤Î·ÑÂ³¤òÀÞ¤ë¡£³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¿¿´ÇÛ¤´¤È¡¿²þÁ±¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤ò3¤Ä¤º¤Ä½ñ¤½Ð¤·¡¢¼è¤ê¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤½ç¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¡£»ë³¦¤¬À²¤ì¤ì¤Ð¡¢ÀÑÎ©¤â°Õ»×·èÄê¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡£
Áí¤¸¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÏÌÀ²÷¤À¡£¶ÛµÞÅÙ¤ÏÄã¤¯¸«¤¨¤ë¤¬½ÅÍ×ÅÙ¤Ï¹â¤¤ºî¶È¤Ë¡¢»Ä¤ê3¥ö·î¤Ç¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬»ñ»º±¿ÍÑ¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¶áÆ»¤Ç¤¢¤ë¡£³Æ¹àÌÜ¤Î¼ê½ç¤äÈ½ÃÇ¤ÎÌÜ°Â¤ÏÆ°²è¤ÇÃúÇ«¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Ê¤¬¤é¶ñÂÎºö¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤è¤¤¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤Å¤¯¤ê¤òËÜ³Ê²½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ¥Àè½ç°Ì¤È¼ÂÌ³¤òÀ°¤¨¤ë¾å¤ÇÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
