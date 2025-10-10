マクドナルドが展開する「ほんのハッピーセット」から、2025年第7弾が登場！

「絵本：MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)」と「ミニ図鑑：未確認生物 UMA図鑑」が期間限定で販売されます☆

マクドナルド「ほんのハッピーセット」絵本：MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)／ミニ図鑑：未確認生物 UMA図鑑

販売期間：2025年10月17日(金)〜約8週間(予定)

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※「絵本」と「ミニ図鑑」はおよそ 2ヶ月で次のシリーズへと切り替わっていく予定です

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

2025年「ほんのハッピーセット」第7 弾として、絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN 田中達也のニッポン全国見立て旅」、ミニ図鑑「未確認生物 UMA 図鑑」が新たに登場。

絵本は、Instagram400万人以上のフォロワーを誇る人気ミニチュア写真家の田中達也さんが制作される、トランプやボタンなど身近なものを全く別の物に見立てるミニチュアアートです。

日本の四季を感じながらお楽しめる内容になっています。

ミニ図鑑は、未確認生物(UMA)が生息する地域ごとにUMAの大きさ、特徴などの基本データや目撃情報を紹介。

図鑑に記載された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、森でUMAを探すデジタルゲームで遊ぶことができます☆

絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)田中達也のニッポン全国見立て旅」

人気ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんの「MINIATURE TRIP IN JAPAN」をもとに構成したマクドナルドオリジナルの特別版。

トランプやボタンなど身近なものを全く別の物に見立てるミニチュアアートがハッピーセットの絵本に落とし込まれています。

日本の四季をめぐる旅が楽しめる絵本です。

アートにまつわるクイズとシールが付いているのもポイントです。

ミニ図鑑「未確認生物 UMA(ユーマ)図鑑」

未確認生物UMAが生息する地域ごとにUMAの大きさ、特徴などの基本データや目撃情報を紹介するミニ図鑑「未確認生物 UMA(ユーマ)図鑑」

巻末にはクイズがあり、UMAに対する理解度をさらに深められます。

また、図鑑に記載された二次元コードをスマートフォンで読み込むと、森でUMAをさがすVRゲームで遊ぶことができます。

クラーケンやチュパカブラたちUMAをデザインしたシール付きです。

2025年「ほんのハッピーセット」第7弾として、新作の絵本とUMAの図鑑が登場。

マクドナルドにて2025年10月17日より販売が開始される、「ほんのハッピーセット」絵本「MINIATURE TRIP IN JAPAN(ミニチュア トリップ イン ジャパン)」とミニ図鑑「未確認生物 UMA図鑑」の紹介でした☆

©Tatsuya Tanaka ©Shogakukan

©Shogakukan 2025

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください。また、食べきれない量の注文もご遠慮ください

