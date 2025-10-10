掛布雅之氏「原口は本当によく頑張った」涙の引退メッセージと阪神投手陣の凄み語る
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
【#原口文仁 #引退 #村上頌樹 #最多勝利 #勝率第1位 #最多三振奪取 #才木浩人 #最優秀防御率 #阪神タイガース #掛布雅之の憧球】の最新動画で、ミスタータイガースこと掛布雅之氏が登場。報知新聞の島尾浩一郎さんと共に、阪神タイガースの投手陣タイトル争いや今季の見どころ、そして原口文仁選手の引退について熱く語った。
掛布氏はまず、今季の阪神投手陣について「結局優勝した阪神がほとんど顔を並べているという感じ」と述べ、村上頌樹投手が最多勝利、勝率第1位、最多三振奪取など各タイトルを獲得した点に着目。特に「気がつけば14勝しているんだよね。大人のピッチングをしたのかなという、報知新聞の島尾さんも村上投手がエースなのかなとそう思わせるような1年間だった」と村上投手の成長と凄みを称賛した。また、才木浩人投手についても「後半大事なところで…最多勝、勝率のタイトルを逃したよね」と、惜しかった活躍をバランスよく振り返った。
クライマックスシリーズ（CS）や日本シリーズを見据え、掛布氏は「やっぱり村上投手、才木投手、この2枚の火曜・金曜のカード初戦に投げられるピッチャーが長いイニング投げることが大きかった」と分析。さらに「CSの阪神6試合の戦い方っていうのは相手によって全く変わる」「横浜が来た方が阪神は嫌だろうな」など、阪神ファン必見の鋭い予想と展望も口にした。
そして今季のMVP級の活躍として忘れてはいけない存在として「53試合登板・防御率0.17の石井大智投手」を絶賛。「石井投手には大きな拍手を送ってあげたい」「MVPのタイトルあげてもいい」と惜しみない称賛を贈った。
終盤では、ユニフォームを脱ぐ覚悟を決めた原口文仁選手とのエピソードや、掛布氏がかけた言葉を披露。「原口選手は1人に強い選手だった」「涙が出るような嬉しい日って、ホームランを打ってくれましたよ」と感慨深く語り、「本当に原口、お疲れ様でした」と温かいエールで動画を締めくくった。
チャンネル情報
「掛布雅之の憧球（かけふまさゆきのどうきゅう）」とは掛布雅之のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」は、自身の野球に対する素直な思いをストレートに視聴者に届けるコンテンツを提供していくチャンネルです。