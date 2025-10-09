“抹茶かけ放題”なスイーツビュッフェが「ホテルニューオータニ大阪」で期間限定開催中！

ホテルニューオータニ大阪のティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて、“抹茶かけ放題”のスイーツビュッフェ「スーパースイーツビュッフェ2025 〜秋彩の栗と抹茶〜」が開催中です。

宇治の老舗「山政小山園」の抹茶を使用した抹茶スイーツをはじめ、フランス・イタリア・日本の3か国のモンブランの食べ比べ、さらに旬を迎えるぶどうを使用したデザートまで、抹茶とともに、秋を五感で堪能するスイーツビュッフェ。

詳しく見ていきましょう。

“追い抹茶”を用意

健康志向や和の食文化への関心が高まる中、抹茶は今や国内外で注目を集める存在に。近年は価格高騰や供給の不安定さもあり、希少価値が一層高まっています。 ホテルニューオータニ大阪のスイーツビュッフェでは、“抹茶かけ放題”という贅沢な体験を実現。

定番の抹茶スイーツに“追い抹茶”を楽しめるのはもちろん、パンケーキや、サラダなどにもお好みで抹茶をかけていただけます。

もっともっと！！な抹茶好きにはドリンクも

“追い抹茶”ではもの足りない「超抹茶好きさん」には抹茶のドリンクも用意。ビュッフェで使用している“山政小山園「さみどり」”をショットグラスで用意。ふくよかな香りと力強い旨味が楽しめます。

伝統の抹茶とまろやかなミルクに、黒蜜とエスプレッソを掛け合わせ、その上に抹茶アイスとマシュマロをトッピングした抹茶ラテ。抹茶の香りとミルクのやさしい口当たりに、コク深い黒蜜の上品な甘みとエスプレッソの豊かな苦味が重なり、奥行きのある味わいに仕上げています。

味も食感も同時に愉しめる新感覚抹茶ラテ

香ばしい風味と豊かな甘味を誇る日本産、上品で繊細な甘さが魅力のフランス産、濃厚でしっとりとしたイタリア産の3か国の栗が、秋の甘味の代表格「モンブラン」となって一挙に登場。産地ごとに異なる個性を最大限に引き出した3種のモンブランを食べ比べて自分好みのモンブランをお好きなだけ召し上がれます。

爽やかな秋を感じたいときはプレミアムなドリンクも

秋の王様フルーツ“ぶどう”のエクストラドリンクとして、シャインマスカットと長野パープルを贅沢に使用したオリジナルモクテルが新登場。シャインマスカットの爽やかな甘さと、長野パープルの濃厚で豊かなコクが合わさって、マスカットティーソーダの香りと上品な甘みが引き立ちます。まるでぶどうを丸ごと味わうかのような、芳醇で贅沢な一杯です。

大阪城ビューで“茶の湯”に思いを馳せるステイプランも

抹茶といえば、“茶の湯”。ホテルに隣接する大阪城天守閣にゆかりのある千利休の提唱した「侘び・寂び」の精神をデザインコンセプトとした大阪城ビューの客室で、贅沢ステイが叶う宿泊プランも用意。

『スーパースイーツビュッフェ2025 〜秋彩の栗と抹茶〜』は、 2025年10月7日（火）〜11月30日（日）の期間、ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」で開催中です。

ホテルニューオータニ大阪「スーパースイーツビュッフェ2025 〜秋彩の栗と抹茶〜」