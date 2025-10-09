「可愛い過ぎて、右肩はずれたわ」白石麻衣しか似合わない衣装姿に反響「間違いなく可愛いんですけど」
俳優の白石麻衣さんは10月8日、自身のInstagramを更新。個性的なデザインのセットアップを着た姿を披露しました。
【写真】白石麻衣しか似合わない衣装ショット
1、2枚目はマネキンや大きなチューリップの装飾のある店頭で、MARNIの衣装を着たモデルポーズを取る白石さん。全身に白いプリントが入ったブラウンのセットアップを着用しています。白石さんだからこそ着こなせる衣装でしょう。
ファンからは、「あら！可愛い」「美しいの頂点！」「可愛すぎます」「めっちゃ素敵です」「まいやんかわいい〜」「美の象徴」「間違いなく可愛いんですけど」ちょっと待って！まいやんが綺麗すぎる！！」「可愛い過ぎて、右肩はずれたわ」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「可愛すぎます」白石さんは「『MARNI PLAYFUL BLOOM（マルニ プレイフル ブルーム）』ポップアップに行ってきました！」とつづり、3枚の写真を投稿。伊勢丹新宿店で開催されたファッションブランド・MARNI（マルニ）のポップアップを訪れたようです。
ディズニーシーでのバースデーショットも披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している白石さん。9月9日の投稿では「#tokyodisneysea」のハッシュタグを添えて、東京ディズニーシーでのバースデーショットも披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
