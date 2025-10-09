ア・リーグ東地区のブルージェイズは9日（日本時間10日）、敵地でのヤンキース戦に5－2で勝利。地区シリーズの対戦成績を3勝1敗とし、リーグ優勝決定シリーズ進出を果たした。

試合後のシャンパンファイトでは、今シリーズで大活躍のブラディミール・ゲレーロJr.内野手が大はしゃぎ。名物アナウンサーを真似した盛大な“ヤンキース煽り”で、放送席の解説陣を沸かせる一幕もあった。

■先制打で勝利に貢献

2勝1敗で王手をかけていたブルージェイズは、第4戦も初回にゲレーロJr.の適時打で先制。3回裏に、ライアン・マクマーン内野手に同点アーチを浴びるも、5回表にジョージ・スプリンガー外野手の犠飛で勝ち越し。7回表にはネイサン・ルークス外野手、8回表にもマイルズ・ストロー外野手の適時打で追加点を挙げ、徐々にリードを広げていった。

投げては、今季74登板の救援ルイス・バーランド投手が先発マウンドで1回1／3を無失点。2番手以降も小刻みな継投で凌ぎ、最終回はアーロン・ジャッジ外野手に適時打を浴びたが、計8投手をつぎ込んでヤンキース打線を封じ込めた。

試合は、5－2でブルージェイズが同地区ヤンキースに快勝。対戦成績3勝1敗で、リーグ優勝決定シリーズへ進出した。

■名物実況スターリング氏のフレーズ真似る

先制打を放ったゲレーロJr.は、地区シリーズで17打数9安打9打点。打率.529で3本塁打と圧巻のパフォーマンスを見せつけた。歓喜のシャンパンファイトでは、FOXスポーツの中継インタビューに応じ、「Theeee（ザ）！ヤンキースルーズ！」と大喜び。ヤンキースの名物アナウンサーとして鳴らした、ジョン・スターリング氏の人気フレーズ「ヤンキースウィン！Theeee（ザ）！ヤンキースウィン！」をもじって盛大な煽りをかました。

これには、中継席にいたヤンキースOBデレク・ジーターとアレックス・ロドリゲスが苦笑い。悔しいけれど笑いが堪え切れないといった表情を見せると、レッドソックスのレジェンドであるデビッド・オルティスは大爆笑。「もう1回、もう1回言って」と一緒になって復唱。手を叩いて大喜びしていた。

