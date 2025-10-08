脈なしって意味です。男性が好きな女性に「言わないこと」４つ

写真拡大


男性との関係性を明確にしたいのなら、あなたに対する男性のセリフをチェックするのが一番。

そこで今回は、男性が好きな女性に「言わないこと」を紹介します。

「突然だけど、今夜会える？」


誘われてもすぐに喜んでいられないのが「突然だけど、今夜会える？」というセリフ。

突然であるにもかかわらず夜の時間帯に誘われるのは、ズバリ遊び目的。

いずれにせよ、自己都合で突然会おうとしてくる男性に注意しましょう。

「俺を優先してくれないの？」


どうしても都合が悪い時、男性から「俺を優先してくれないの？」と粘られた経験ありませんか？

「嫉妬されて嬉しい！」とつい感じてしまうようだと、残念ながら男性にとって“都合のいい女”になっている可能性大。

基本的に男性は本命の女性に自分都合を押し付けるようなことはしないのです。

「今は付き合えるタイミングじゃないんだ」


理由をつけて「今は付き合えるタイミングじゃないんだ」と言って、曖昧な関係を続けようとする男性も脈なし。

そのセリフは「タイミングが来たら付き合おう」という意味ではありません。

「しばらく遊び相手としてつないでおきたい」というのが本音です。

「時間できたらまた誘うね」


「時間できたらまた誘うね」と言われて「また誘ってもらえるんだ！」と嬉しくなっていませんか？

素直に忙しいと想像してしまいがちですが、他にも気になる女性がいて、忙しいイメージをつけているだけかもしれません。

このセリフは「遊びの女性からは連絡されたくない」という意味と考えて良いでしょう。

いずれも自己中な内容なので、もし男性に日頃からこれらのセリフを言われているなら、関係を見直すべきでしょう。

🌼それ恋愛対象外ということ。男性が「どうでもいい女」にする対応とは