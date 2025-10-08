開始２分、川崎にアクシデント。走り出した三浦颯太が急ストップ。左太ももを痛めたか。担架で運ばれてピッチを後に
川崎フロンターレは10月８日、ルヴァンカップの準決勝・第１戦で柏レイソルとホームで対戦している。
川崎はキックオフから２分30秒あたりにアクシデント。左サイドで三浦颯太がパスを出して走り出した瞬間、急ストップ。左太ももに手をあてて、その場に座り込む。
背番号13は険しい表情を浮かべる。スタッフの確認後、プレー続行が不可能の判断。三浦は担架で運ばれてピッチを後にした。
なお、６分に三浦に代わって田邉秀斗が投入された。その４分後、川崎は山本悠樹の思い切りの良いミドルシュートが決まり、先制に成功した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ミドル×２！山本悠樹＆ファンウェルメスケルケン際の得点シーン
