「ストップ！」の一声で日常が番組のワンシーンに！？「ゴチになります」カプセルトイで遊んでみた

人気バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」の名物コーナー「ゴチになります！」。その象徴的アイテムたちが、タカラトミーアーツの手によってカプセルトイ化されました。

その名も「ぐるナイ ゴチになります！アイテムコレクション」。価格は1回400円（税込）、全5種類です。

筆者も実際に回してみたところ、「ストップハンド」「腕章リング」「おみや代ルーレット」をゲット。中でも「ストップハンド」の汎用性が異常に高く感じたので、日常で使ってみることにしました。

まずはクオリティをチェック。高さ約6.8cmのミニチュアサイズで、赤いボディに「STOP！」の白文字。ということは、岡村隆史さん用のストップハンドということになりますね。

本体はプラ素材で、照明の反射まで本物っぽい。番組の雰囲気をしっかり再現しているように感じます。手にとって前に差し出してみると、脳内で岡村さんの「ストーップ！」が聴こえるような……そんな錯覚に陥ってしまうくらいの完成度です。

■ 意外な汎用性も？日常シーンで使ってみた

このミニチュア「ストップハンド」の、日常での使い道を考えてみました。例えば仕事中は「もう今日は頑張った、残業ストーップ！」。PCまわりに置いておけば、働きすぎの防止に一役買ってくれそう。

SNS投稿前には「その投稿、勢いで書いてない？ストーップ！」なんて使い方も出来そう。投稿と削除を日常的に繰り返している方にはオススメです。

また、食べすぎ防止のために、お菓子の近くで「ストーップ！」。ダイエットや健康管理にも役立てられそう。

もちろん番組さながらに、家族や友人と「ゴチになります」ごっこで遊ぶのも良いでしょう。このアイテム、やはり万能。理性と冷静さを取り戻す、手のひらサイズの良心スイッチです。

こうした汎用性とネタ性こそ「ストップハンド」の真骨頂。どんな場面も「ゴチになります！」で設定金額ピタリを狙うような、緊張感漂う空気に早変わりします。

仕事に、家庭に、ひとりの時間に。「ストップハンド」は万能のブレーキとなり得る……かもしれません。

■ 日常が「ゴチになります」に早変わりするアイテムがずらり

もちろん、その他のアイテムも遊び心たっぷり。

「腕章リング」は、番組で出演者が右腕につけている腕章をモチーフにしたもの。青い光沢がキラリと光り、ボールチェーン付きなので、カバンにつければ即・ゴチメンバー認定です。指にはめればファッションアイテムとしても成立。

そして「おみや代ルーレット」。小さいのにちゃんと回せる仕様で、番組の雰囲気そのまま。日常のシーンおいても「何か罰ゲームを決める時」などに活躍してくれそうです。

「ぐるナイ ゴチになります！アイテムコレクション」は、ただのカプセルトイではなく、“番組の空気を持ち歩ける”ファンアイテムでした。身の回りに置くだけで、出演者たちの声が聞こえてくるような気がします。

番組の長寿を支えてきたアイコンたちを、ぜひ手のひらで味わってみてはいかがでしょうか。

