義妹の出産にイラつく妻、夫は飲み屋で部下に愚痴る日々…すれ違う夫婦がツライ【ママリ】
この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。子どもを持つか持たないか、持つと決めたらお互いの心に温度差が出ないか…現代社会には「妊娠・出産・育児」について考えることがたくさんありますよね。中でも不妊治療に関しては、どちらか一方の「子どもが欲しい」という熱量だけではお互いの足並みがそろわずつらい思いをする場合もあります。
主人公の高畑キリコは31歳の女性です。結婚して4年、不妊治療を始めて1年が過ぎました。現在はタイミング法のステップを進めていますがなかなか実を結ばず、周囲のいろいろなことに対してイライラが募っています。一方、キリコの夫・りょうじは不妊治療を始めてからどんどん変わっていく妻の言動に付いていけず、妻から逃げるようにバーで部下の女性に愚痴を聞いてもらっています。
日常的に繰り返されるキリコの「不妊治療中の私に対する配慮がない！」という言動はりょうじを追い詰めていきますが、そもそもりょうじとキリコの間には子どもを持つことに対する温度感の違いがあるようで…？
不妊治療中のキリコさんに届いた義妹出産の報告。キリコさんがどんな人であるかというのは関係なく、やはり不妊治療中に誰かの妊娠や出産の話を耳にするのはツライのではないでしょうか。もしキリコさんが不妊治療中だと義実家の家族が知っているなら、少し配慮が欲しいと思うのは特別なことでないように思います。
妻の「配慮して」圧に夫はとうとう音を上げ始めた
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
©mochidosukoi
義妹出産の報告はキリコさんを不妊治療の「次のステップ」に進めるきっかけになりそうですよね。ただ、キリコさんの夫は不妊治療について「そこまで乗り気」な感じは見て取れません。不妊治療という道のりを歩くのに、そこにかかわる2人の熱量が違うのはお互いとてもしんどいのではないでしょうか。
夫は「相手が望むから」ではなく、自分の意志として自分の人生において子どもを持つことをどう考え・どう進めていきたいのかを自分ごととしてとらえる必要があるようにも思います。
