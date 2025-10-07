宮島未奈によるシリーズの第三弾『成瀬は都を駆け抜ける』が12月1日（月）に新潮社より発売される。

【画像】松任谷由実の人生を作家・山内マリコが小説に 『すべてのことはメッセージ 小説ユーミン』が文庫化

2023年3月に刊行され、2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など数々の賞を受賞した宮島未奈のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』。続編『成瀬は信じた道をいく』と合わせて累計発行部数150万部を突破したベストセラーシリーズの最新刊にして完結作が、ついに発売決定した。宮島未奈の『成瀬は天下を取りにいく』は、デビュー作にして2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞ほか数々の賞を受賞。その続編『成瀬は信じた道をいく』と合わせて累計発行部数は150万部を突破し、大きな話題を呼んだ。「成瀬あかりシリーズ」は、我が道をいく唯一無二の主人公・成瀬あかりを中心とした青春小説。その第三弾にして完結作『成瀬は都を駆け抜ける』が、新潮社より、2025年12月1日に発売されることが決定。

『成瀬は都を駆け抜ける』の舞台は京都。滋賀県立膳所高校を卒業し、晴れて京大生となった成瀬と、新たに出会う個性豊かな仲間たち、そして『成瀬は天下を取りにいく』からおなじみの登場人物らが、千年の都で躍動する物語が描かれる。著者である宮島未奈からのコメントも発表された。

■宮島未奈 コメント成瀬あかりシリーズはこれで完結です。『成瀬は天下を取りにいく』と『成瀬は信じた道をいく』はたくさんの方にお読みいただき、わたし自身もいろいろな経験をさせていただきました。『成瀬は都を駆け抜ける』は成瀬あかりとそれを取り巻く人々の魅力がたっぷり詰まった一冊になっています。どうぞお楽しみに！

■あらすじシリーズ堂々完結！！唯一無二の主人公が、今度は京都を駆け巡る！膳所高校を卒業し、晴れて京大生となった成瀬あかり。一世一代の恋に破れた同級生、「達磨研究会」なる謎のサークル、簿記YouTuber、娘とともに地元テレビの取材を受ける母、憧れの人に一途に恋焦がれる男子大学生……。千年の都を舞台に、ますます個性豊かな面々が成瀬あかり史に名を刻む中、幼馴染の島崎のもとには成瀬から突然速達が届いて......！？全6篇、最高の主人公に訪れる大団円を見届けよ！

■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）1983年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。2021年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞し、2023年に同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など多数受賞し、続編『成瀬は信じた道をいく』と合わせてシリーズ累計発行部数150万部を突破。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）