元ロッテ投手の伊藤義弘さんがバイク事故のため６日に死去した。４３歳だった。７日にロッテが発表した。球団ホームページなどで「伊藤氏は入団１年目から５０試合以上に登板し、２０１０年の日本シリーズでは胴上げ投手となりました。ここに故人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます」と記し、追悼した。

福岡県の城南警察署によると、バイクに乗車していた伊藤さんは同日午後２時１７分、福岡市城南区の交差点でタクシーと衝突。病院に搬送されたが、２時間後の同４時１６分に死去した。

伊藤さんは東福岡、国学院大、ＪＲ東海を経て０７年大学生・社会人ドラフト４巡目でロッテ入り。中継ぎ右腕として活躍し、ルーキーイヤーから４年連続で５０試合以上に登板した。

１０年にはシーズンで６５登板と奮闘。リーグ３位からＣＳを突破した。中日との日本シリーズでも４試合に登板するなどフル回転。延長１２回の激闘となった第７戦では、２回無失点で胴上げ投手となった。リーグ３位からの日本一で、「史上最大の下克上」と大きな話題にもなった。

１６年にロッテ退団後は巨人の入団テストを受けたが合意に至らず。現役引退後は母校の東福岡で硬式野球部の監督も務めた。