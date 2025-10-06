スポニチスポニチアネックス

元ロッテ伊藤義弘さんが事故死 9月にアカデミーを開講したばかり

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 元ロッテの伊藤義弘さんが6日、バイク事故のため43歳で死去した
  • 引退後は教員免許を取得し、母校・東福岡の教員で野球部監督に
  • 退任後の9月にスローイング強化アカデミーを開講したばかりだった
