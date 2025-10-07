映像株式会社は、Viltroxの交換レンズ「Viltrox AF 9/2.8 AIR」を10月7日（火）に発売した。希望小売価格は3万9,000円。対応マウントはソニーEとニコンZ。

APS-Cサイズのイメージセンサーに対応した超広角レンズ。35mm判換算で13.5mm相当の画角を持つ。

EDレンズ3枚、非球面レンズ2枚、高屈折率レンズ3枚を含む11群13枚構成を採用した。

AF駆動用にSTMステッピングモーターを搭載。対応機種との組み合わせで顔検出や瞳検出の機能にも対応する。

装着イメージ

撮影イメージ（提供：映像株式会社）

対応マウント：ソニーE、ニコンZ 撮像画面サイズ：APS-C 焦点距離：9mm（35mm判換算：13.5mm相当） レンズ構成：11群13枚（EDレンズ3枚、非球面レンズ2枚、高屈折率レンズ3枚を含む） 絞り：F2.8-F16 絞り羽根：7枚 最短撮影距離：0.13m 最大撮影倍率：0.15倍 外形寸法：Φ65×56.4mm 重量：約175g
※外形寸法と重量はソニーEマウント用