¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¤Ï¥í¥·¥¢Áª¼ê¤ò·Ù²ü¡Ö¥¬¥ó¥¬¥ó£´²óÅ¾¤âÄ·¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ï¤º¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÄ©¤à¡×
¡¡10·î17Æü³«Ëë¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤¬½éÀï¤È¤Ê¤ëºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡ÖÁí³ç¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤àÈà½÷¤Ï¡¢10·î£±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ëºäËÜ²Ö¿¥
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎºäËÜ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÄ©Àï¤·¡¢¤½¤Î±éµ»¤òËá¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²Æ¤«¤é»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½Ìò¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤È·è¤á¤¿º£µ¨¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£¿¤Ó¤Î¤¢¤ë¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢"¤é¤·¤µ"¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤ÆÄ©¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢£¶·î¤Î¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢¥¤¥¹¡Ù¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤ËÈäÏª¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÁá¤¯½àÈ÷¤¬¤Ç¤¡¢¡Ö³ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢ËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È¼«Ç§¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£µ¨¤Î½éÀï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê£±¥«·î°Ê¾åÃÙ¤¤¡¢£¹·î£µ¡Á£¶Æü¤ÎÆüËÜ½é³«ºÅ¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤È¤Ê¤ëÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ÏSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¹ç·×¤Ï203.64ÅÀ¡£ÀéÍÕÉ´²»¤Ë12.95ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë£²°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¿À¸Í¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡ËÎý½¬´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÎý½¬¤ò¤ä¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤Ë³å¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é£±¥«·î¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ºäËÜ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼¡¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤¬¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´Ý¤ï¤«¤ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¤ä¤ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤â¥Ð¥ê¥Ð¥êÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤â¥Õ¥ê¡¼¤â¤À¤¤¤Ö¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¥í¥·¥¢Áª¼ê¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÄ©¤à¡Û
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ç·Ç¤²¤¿¡ÖÁí³ç¡×¤È¤¤¤¦º£µ¨¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£ºäËÜ¤Ï¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤¦ºÇ½ª·ÁÂÖ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤òÀÑ¤ß¡¢»î¹ç¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯·ë²Ì¤È¤Ï......¡£
¡Ö°ìÈÖ¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¤â¸Ä¿Í¤â¶ä¥á¥À¥ë°Ê¾å¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤È¤¯¤Ë²¿¤«¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ë¡×
¡¡£¹·î¤Î¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¢¥Ç¥ê¥¢¡¦¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤¬ÃæÎ©¹ñÏÈ¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î±éµ»¤Ï£´²óÅ¾¤ä¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¤Ê¤¤¹½À®¤Ç¹ç·×209.63ÅÀ¤ÈÊ¿ËÞ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬ºäËÜ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ú¥È¥í¥·¥¢¥ó¤Î¡Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤È¼ã¤µ¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤¬µ×¡¹¤Î´¶³Ð¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢º£²ó¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Þ¤È¤á¤ÆÄÌ²á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¬¥ó¥¬¥ó£´²óÅ¾¤âÄ·¤ó¤Ç¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ý¸«¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤â³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ê½êÂ°¤¹¤ë¡Ë¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤ÏÎý½¬ÎÌ¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥Õ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Îý½¬¤Î¼Á¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ê¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¤È¤³¤È¤ó³ê¤Ã¤Æ¡¢µÙ¤à»þ¤Ï»×¤¤¤Ã¤¤êµÙ¤à´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤Îý½¬¤¬ÀÑ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ëº£¤Î´Ä¶¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¥Ô¡¼¥¯¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤«¤é¡Øº£Ç¯¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ç¡¼¥È75ÅÀ¤È¥Õ¥ê¡¼145ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÎÎý½¬¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÌî±à»ÒÀèÀ¸¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯¡¢¡ØÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¶ì¤·¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤âºÇ¸å¤ä¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤ä¤±¤É¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÊÃæÌî¤¬¡Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«»×¤¤½Ð¤¹¤ä¤í¤¦¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥â¤¤´¶¤¸¤ÇÎý½¬Ãæ¤ËÏÃ¤¹¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤¨¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¥â¡¼¥É¤Ç¹Ô¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡Ø¤¤¤ä¡¢¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤È¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ë¡Ø¤Ï¤¤¡¢¶Ê¤ò¤«¤±¤ë¤è¡£¥Õ¥ê¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥Ð¥ó¥Ð¥ó¶Ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥â¤¯¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥´¥ê¥´¥ê¡¢¥Ó¥·¥Ð¥·¤·¤´¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤Æµ¼Ô¤¿¤Á¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿ºäËÜ¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¤â¥ê¥ó¥¯³°¤Ç¤â¡¢¤é¤·¤µÁ´³«¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ê¤½¤¦¤À¡£