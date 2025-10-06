2025年12月6日（土）に広島グリーンアリーナにて開催を予定している『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）が追加情報を発表した。

『TGC 広島 2025』

広島県出身のモデル・向井怜衣主演！オール広島ロケの“甘酸っぱい青春ストーリー”

今回の企画では、広島を舞台に“甘酸っぱい青春ストーリー”を描いた縦型ショートドラマが制作された。友人との放課後や初めてのデートといった等身大のシーンに、広島の名所やグルメ、街並みが自然に組み込まれている。

配信された作品は合計3本。いずれも1分程度の構成で、10月3日（金）の配信開始からわずか3日で総再生回数300万回を突破した。主演は、Popteen専属モデルとして活躍し、ABEMAの恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。夏休み編2023」や「サンデー・ジャポン」にも出演する広島県出身モデル・向井怜衣。SNSの総フォロワー数は100万人を超える。監督は、ショートドラマレーベル「HA-LU」所属で広島県生まれの松浦翔平が務めた。

第1作『心友』はPOV撮影（登場人物の視点で撮影する手法）を採用。受験勉強に追われる女子高校生が、心友との夜の息抜きを通して「今を楽しむ」ことの大切さを再発見する物語だ。呉市の狩留賀海浜公園でのひとときや、広島市のMO-MO-MILKのソフトクリーム、こてじゅう庚午店のお好み焼きが登場し、青春を象徴する時間が描かれる。

第2作『宮島恋日和』は宮島を舞台に、怜衣と同級生の心の距離が縮まっていく青春ラブストーリー。厳島神社の自然豊かな景観を背景に、もみじ饅頭をきっかけとしたハプニングを通じて二人の関係が少しずつ変化していく。観光名所の美しさに彩られた日常のなかで、隠していた恋心が芽生える姿を瑞々しく描いている。

第3作『好きな人と好きな人』もPOV撮影を採用。尾道を舞台に、男子高校生が初めてのデートを経て想いを告げる物語だ。本通り商店街での食べ歩き、千光寺ロープウェイや展望台「PEAK」からの絶景に心を弾ませる二人の姿を描く。夕暮れの千光寺での告白シーンは、新たな恋の始まりを象徴するクライマックスとなった。

青春のきらめきとともに広島の魅力を体感できる本作は、TGCが届ける“新しい地方創生コンテンツ”として注目を集めている。

＜主演・向井怜衣コメント＞

今回、実際に私の地元である広島で撮影して、実際に働いてたアルバイト先で撮影できたり、本当にあったシチュエーションでのお話だったり、撮影していてすごくエモい気持ちになり楽しかったです！私は日頃からずっと広島弁で話しているんですが、このショートドラマ内でも広島弁で話していてリアルな私でキュンや友情を感じえもらえる作品だと思います。ぜひ観てみてください！

＜プロフィール＞

2007年6月25日生まれ広島県出身。「Popteen」専属モデル。ABEMAの人気恋愛番組『今日、好きになりました。夏休み編2023』への出演をきっかけに注目を集める。以降もテレビを中心に活躍の場を広げ、2025年には日本テレビ『ZIP!』、TBS『サンデー・ジャポン』などに出演。SNSの総フォロワー数は100万人を超えており、Z世代を代表するモデル・タレントとして注目を浴びている。

＜監督・松浦翔平コメント＞

今回の映像作品では、『広島県をいかに美しく描くか』をテーマに企画・脚本を進めました。広島の本当の美しさは景色そのものだけでなく、そこで育った人々の姿に宿っているのではないかと考えるようになり、風景を美しく切り取るだけでなく、その土地で暮らす“人”に焦点を当てて制作しました。今回の3本は、実はそれぞれがひとつの物語として繋がっています。「心友」→「宮島恋日和」→「好きな人と好きな人」という流れで、怜衣・こころ・廉也、3人の青春を描いたシリーズです。ショートドラマという形式上描けたのはほんの一部ですが、視聴者の皆さんには描かれていない物語の“余白”も想像していただけるとより深く楽しんでいただけるかなと思います。一押しシーンは、「宮島恋日和」でこころが怜衣の紙袋をわざと破り、恋のアシストをする場面。怜衣と廉也が去った後に見せるこころの表情は特に最高なので、ぜひ注目してご覧ください（笑）。

＜プロフィール＞

2002年7月4日生まれ。ダンスで培った身体表現の感性を映像へと昇華し、物語を紡ぐフィルムディレクター。ダンスでの全国大会で優勝を経て、表現の追求を映像の世界へと広げた。光と影、静と動、現実と幻想が交錯する瞬間を切り取り、観る者の感情を揺さぶるストーリーテリングを得意とする。

Information

配信⽇：2025年10⽉3⽇（⾦）

配信先：TGC公式TikTok（https://www.tiktok.com/@tgc__official）

TGC公式Instagram（https://www.instagram.com/tgc_staff/）

vol.1『⼼友』

出演：向井怜衣、加藤こころ

監督：松浦翔平（HA-LU）

ロケ地：広島市 広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校、呉市 狩留賀海浜公園、広島市 MO-MO-MILK、広島市 こてじゅう庚午店、広島市 相生橋

vol.2『宮島恋⽇和』

出演：向井怜衣、宮本廉也、加藤こころ、中山空輝

監督：松浦翔平（HA-LU）

ロケ地： 広島市 広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校、廿日市市 宮島、廿日市市 嚴島神社

vol.3『好きな⼈と好きな⼈』

出演：向井怜衣、宮本廉也

監督：松浦翔平（HA-LU）

ロケ地：広島市 広島駅、尾道市 本通り商店街「ええもんや」、尾道市 千光寺ロープウェイ、尾道市 千光寺頂上展望台「PEAK」、尾道市 千光寺

制作：株式会社HA-LU

協力：広島県・広島市

総合プロデュース：東京ガールズコレクション実行委員会

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION 開催概要】

●日時

2025年12月６日（土） 開場11:30 開演13:00 終演17:30（予定）

●会場

広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）

●チケット

【入場料】

アリーナ：先行販売：13,500円（税込）、一般販売：14,000円（税込）、TGC CARD割引：10,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

スタンド（着席指定）：完売御礼

スタンド：先行販売：10,500円（税込）、一般販売：11,000円（税込）、TGC CARD割引：8,000円（税込）/ お土産袋・応援グッズ付

TGC Premium限定プラチナ席（着席指定）：先行販売：10,500円（税込）/ お土産袋・応援グッズ・オリジナルノベルティ付

※4歳以上はチケットが必要となります。

【一般販売】2025年10月4日（土）10:00から販売開始

※売切次第終了

【先行販売第一弾】終了

【先行販売第二弾】終了

【チケットに関する問い合わせ先】

キャンディープロモーション TEL：082-249-8334（11:00〜17:00／土日祝日を除く）

●ゲストモデル

嵐莉菜、池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、さくら、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、なごみ、希空、土方エミリ、本田紗来、MINAMI、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

八村倫太郎（WATWING）、増子敦貴（GENIC）、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

●モデル

小國舞羽、金谷鞠杏（GENIC）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結音、長浜広奈、成瀬瑠南、向井怜衣、メリサ 他 ※50音順

●メインアーティスト

STU48、Da-iCE 、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順

●MC

ウエンツ瑛士、中川安奈

●公式サイト

『ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025』公式サイト