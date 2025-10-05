¡Ú¾×·â¥¹¥¯¡¼¥×¡ÛÊõÄÍ²Î·àÃÄ¡¦À±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼Îé¿¿¶×¤¬¸µSMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹çÎ®¤Ø
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤Î³èÌö¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÀãÁÈ¸µ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎË¾³¤É÷ÅÍ¤äÀãÁÈ¡¦ÃèÁÈ¸µ¥È¥Ã¥×Ì¼Ìò¤Î²ÖåÁ¤Þ¤ê¤Ê¤É¡¢5¿Í¤Î¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö50Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿À±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÎé¿¿¶×¤ò¸«¤ë
ÊõÄÍÂç·à¾ì ©︎Ê¸éº½Õ½©
¡ÖÊõÄÍ¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤Î©¤Á»Ñ¤ÈÉÊ¤Î¤¢¤ë½êºî¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼ÂàÃÄ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡ºòÇ¯ÂàÃÄ¤·¤¿·îÁÈÁ°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î·î¾ë¤«¤Ê¤È¡¢²ÖÁÈÁ°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÍ®¹á¸÷¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤ä±ÊÌî²ê°ê¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¸²½Éôµ¼Ô¡Ë
À±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤¬SMAP¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹çÎ®¤Ø
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë·àÃÄ¤òÂàÃÄ¤·¤¿À±ÁÈÁ°¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤ÎÎé¿¿¶×¤Ï¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¼Çµï¤Î»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¡Ö50Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÂàÃÄ¸å¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Îé¡£¸µSMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ð³À¸ãÏº¡¢Áð磲¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖCULEN¡×¡Ê¥«¥ì¥ó¡Ë¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖCULEN¤Ï¡¢SMAP¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿ÈÓÅç»°ÃÒ»á¤¬2016Ç¯¤ËÀßÎ©¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê½Ð¿È¤Î¥Ø¥¤¥Æ¥Ä¡Ê23¡Ë¤È¡¢»ÒÌò½Ð¿È¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ß·Îµ¡Ê20¡Ë¤¬¡¢¸µSMAP¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡CULEN¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë¡Öº£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï²óÅú¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢Îé¤¬Æ±¼Ò¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¤ò¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£