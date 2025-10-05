NHK¸ø¼°X¤¬¼Õºá¡ÖÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÉ½¸½¤¢¤Ã¤¿¡×¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯½ä¤ë¥¯¥¤¥ºÅê¹Æ¤¬ÊªµÄ¡ÖÂçºå¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¹¤®¡×
¡¡NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òPR¤¹¤ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖNHK¡¡PR¡×¤¬5Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢²áµî¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ¤ËÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÉ½¸½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¡¢Åö³ºÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö10·î3Æü¸á¸å0»þ50Ê¬¤´¤í¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡¢ÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ëÉ½¸½¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï3Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÎÆÃµ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤òÅê¹Æ¡£¤½¤ÎÁªÂò»è¤Ë¡ÖÆ»¤Ð¤¿¤Ç¤ª¶â¤ò½¦¤¦¡×¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÂç¿©¤¤¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö³ºÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÂçºå¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¹¤®¡×¡ÖÁªÂò»è¤Ò¤É¤¤¡×¡ÖNHK¤¬¤ä¤ë¥Ý¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÂçºå¤Ê¤é¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¤³¤²¼¤í¤·¤Æ¤â¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤½¤â¤½¤âÃÏ°èÊÐ¸«¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°°Õ¤Î¤Ê¤¤ÊÐ¸«¤ÇÉå¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤Ê¤ó¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£