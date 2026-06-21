ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。この結果に、第1節の日本―オランダ戦でNHK地上波中継の解説を務めた本田圭佑が、オランダを評した言葉が再脚光を浴びている。欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダのカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴ