¥°¥é¥Ü¤ò³°ÉÕ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎOCuLink¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÏÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀß·×¤¬°Û¤Ê¤ê¥°¥é¥Ü¤òÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë
¹âÀÇ½¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÏÊªÍýÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤âÂç¤¤¯¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥ß¥ËPC¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î³°ÉÕ¤±¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëeGPU¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤äeGPU¥É¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·ÏYouTuber¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥®¥¢¥ê¥ó¥°»á¤¬¡ÖeGPU¥É¥Ã¥¯¤ÈPC¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎOCuLink¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀß·×¤¬À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤òÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.jeffgeerling.com/blog/2025/not-all-oculink-egpu-docks-are-created-equal
2025Ç¯9·î25Æü¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É°ìÂÎ·¿PC¡ÖRaspberry Pi 500¡×¤Î¶¯²½ÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡ÖRaspberry Pi 500+¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥¢¥ê¥ó¥°»á¤ÏMINISFORUMÀ½eGPU¥É¥Ã¥¯¡ÖDEG1¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆRaspberry Pi 500+¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤òÀÜÂ³¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Amazon.co.jp: MINISFORUM DEG1 ³°ÉÕ¤±GPU ¥É¥Ã¥¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó OculinkÂÐ±þ : ¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï
¥®¥¢¥ê¥ó¥°»á¤ÏDEG1¤ËAMDÀ½GPU¡ÖRX 6500 XT¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢Raspberry Pi 500+¤ÈÀÜÂ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢OS¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤òÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÝ¡¢¥®¥¢¥ê¥ó¥°»á¤ÏDEG1¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëOCuLink¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢chenyang¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎOCuLink¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ÆDEG1¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
chenyang¤ÎOCuLink¥±¡¼¥Ö¥ë(¾å)¤ÈDEG1¤ÎÉÕÂ°¥±¡¼¥Ö¥ë(²¼)¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢DEG1ÉÕÂ°¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¿§¤Î°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¿ôËÜÊÔ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥®¥¢¥ê¥ó¥°»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î¸¡¾Ú¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎOCuLink¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥®¥¢¥ê¥ó¥°»á¤Î¸¡¾Ú´Ä¶¤Ç¤ÏRX 6500 XT¤ÏÆ°ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢RX 7900 XT¤ÏÆ°ºî¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢RX 7900 XT¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¸¶°ø¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£