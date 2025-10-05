ÃæÇ¯ÃËÀ¢ª¼ã¤¤½÷À¤Øµá°¦¡È¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¡É¡Ä¥â¥Æ¤ÈÉÔ²÷¤È¤Î¶³¦Àþ¤Ï¡©300¿Í¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿Åö»ö¼Ô¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡º£¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¡£ÃæÇ¯ÃËÀ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬¡¢ºÐ¤ÎÎ¥¤ì¤¿¼ã¤¤½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥¤¥±¤ë¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¶¯°ú¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¡£²ñ¼Ò¤ä°û¤ß²ñ¡¢ÀÜµÒ¤Î¾ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û50ºÐÃËÀ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥ÁLINE¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÆâÍÆ¡Ë
¡¡ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬¼ã¤¤½÷À¤ËÇ÷¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥·¤Ê¤Î¤«¡£¡ØABEMA Prime¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¡¢¤½¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡£
¢£¡Ö¿¦¾ì¤ËÀÄ¤¤¥Ð¥é100ËÜ¡×¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤Ï
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡Ö50ºÐ¤ÎÃËÀ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Marley¤µ¤ó¡Ê20Âå¡Ë¡£¡Ö»Å»ö´Ø·¸¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Êý¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¿Æ»Ò¤Û¤ÉºÐ¤âÎ¥¤ì¡¢»Å»ö¾å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¡ÖµÞ¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãú½Å¤ËÃÇ¤ë¤â¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¡¢¿¦¾ì¤ËÀÄ¤¤¥Ð¥é¤¬100ËÜ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¡£º£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âÄ»È©¤¬¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Öº§³è³¦·¨¡×¡£·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¤¢¤ª¤¾¤é¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡×º§³è¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÌÐÌÚÍ³Íý¹á»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå¤¬ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷ÀÂ¦¤¬·ù°´¶¤òÊú¤¯¤¿¤á¡¢¹µ¤¨¤ë¤è¤¦ÀâÆÀ¤·¤Æ¤â¡Ö´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦´è¸Ç¡£¡Ø¼ã¤¤»Ò¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é·ëº§¤¹¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£¤Ê¤¼¼ã¤¤½÷À¤Ð¤«¤ê¡©Ìó300¿Í¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿Åö»ö¼Ô
¡¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢20Âå½÷À¤òÌó300¿Í¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ð¥ê¤ª¤¸¡×¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë20Âå½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯Âå¤äºÐ¾å¤òÁÀ¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¸«¹ç¤¤¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¾ò·ï¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¤¤½÷À¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤¹¤ë¤È¡¢·ëº§¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ä»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤ªµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤«¡¢¼ñÌ£¤ÎÏÃ¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÊý¤¬¼«Á³¤È´Ø·¸¤¬ÃÛ¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤Êý¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯ÊýË¡¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¾ïÆüº¢¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢¡Ø»ä¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î¤Õ¤ê¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬Âç¤¤¤¡£X¤È¤«¤Ç¤â¡¢¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¥¢¥¿¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë½÷À¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤«¤±¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯½÷ÀÂ¦¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö20Âå½÷À¤¬Æþ²ñ¤¹¤ë¤È100%¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ËÁø¤¦¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ËÈÝÄêÇÉ¤ÎÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö20Âå½÷À¤¬Æþ²ñ¤¹¤ë¤È100%¤ò¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ËÁø¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½÷À¤¿¤Á¤ÏÀµÄ¾µ¤»ý¤Á°¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÂà²ñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤ª¤Â¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é¼ã¤¤¿Í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤½÷À¤ÈÂÐÅù¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤ª¤Â¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ª¤Â¤Ã¤Æ¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â½Ö»þ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤éÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¤É¤ó¤Ê¡Ö¤ª¤Â¡×¤Ê¤éÌ¥ÎÏÅª¡©
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ª¤Â¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤¬¤¢¤ë¡Ê¸«¤¿ÌÜ¡¢»ý¤ÁÊª¡¢Æ÷¤¤Åù¡Ë¡×¡ÖÅ¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¡Ê°ìÊâ°ú¤¤¤¿´Ø¤ï¤êÊý¡Ë¡×¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡Ê¿´ÍýÌÌ¡¦·ÐºÑÌÌ¡Ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÊ¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡ÖÊ¹¤¾å¼ê¡×¡Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¹¥¤«¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¶·é´¶¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÉþ¤ÏÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃå¤ë¡¢¤ªÈ©¤¬åºÎï¡¢»õ¤¬åºÎï¡¢È±¤âÀ°¤¨¤Æ¤ë¡¢¼ê¤¬åºÎï¡¢ÄÞ¤¬åºÎï¤È¤«¡¢¤â¤¦¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç¤â¤¦åºÎï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼ã¤¤½÷À¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ë¾ò·ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¤¸¤µ¤óÆÃÍ¤ÎLINE¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ³¨Ê¸»ú¤ò»È¤¦¤±¤É¥»¥ó¥¹¤¬¸Å¤¤¡×¡ÖÆæ¤Î¥Ý¥¨¥àÉ÷¤Ë¥É¥ó°ú¤¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¶á¶·Êó¹ð¤¬¥¦¥¶¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¥Ð¥ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¼ã¤¤¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÇ¤ÄÊ¸¾Ï¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê²¹ÅÙ´¶¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎËÙ½á»á¤Ï¡Ö¹½Â¤Åª¤Ë´Ø·¸À¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£¤ª¤¸¤µ¤óÆÃÍ¤ÎLINE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¿··¿iPhone¤Ï¡Ø30Âå°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»È¤¨¤Ê¤¤³¨Ê¸»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«µ¬À©¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë