¡ÚÁíºÛÁª¡Û°Ý¿·¡¦²»´îÂ¿½Ù»á¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ê¤éÁá´ü²ò»¶¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ÎÏ¢·¸¤òÍ½ÁÛ
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¦²»´îÂ¿½Ù»á¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëº£¸å¤ÎÀ¯¶É¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÍÍø¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤ÎÁíºÛÁª½Ð¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡££¹³ä°Ê¾å¤ËÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤¿ÈÖ¶¸¤ï¤»¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é¡¢Áá´ü²ò»¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Ê¤éÁá´ü²ò»¶¤¢¤êÆÀ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£¡ÖÁêÅö¡¢ºÇ½é»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¤µ¤ó¼ÂºÝ¤ËÁªµó¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬Æ¨¤·¤Æ¤¤¿ÊÝ¼éÉ¼¤È¤«ÉâÆ°É¼¤ò¤«¤½¸¤á¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬Çò»æ¤È¤Ê¤êº£¸å¡¢¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À¤È¤¤¤¦¡£²»´îÂ¿»á¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¶á¤¤¡£º£²ó¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£Ï¢Î©¤Î¸ò¾ÄÁê¼ê¤È¤·¤Æ£±°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ý¿·¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀ¯³¦ºÆÊÔ¤È¤«ÅÞ¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£