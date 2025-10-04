ÂÇ¼Ô¤Ü¤¦Á³¤Î104cmµÞÊÑ²½¡Äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¡¡LA¶ÃØ³¤Î¡ÈËâµå¡É
º´¡¹ÌÚ¤ÏPO¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç1²óÌµ¼ºÅÀ2K¤Î²÷Åê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë9²ó¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¡£1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢2Ã¥»°¿¶¤ÎÁ¯Îõ¤Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ó¹¤ê¤ò¾å¤²¤¿¹äµå¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÈËâµå¡É¤Î¾×·âÊÑ²½¤ËLA¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï8-4¤Î4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¡£½éµå¤«¤é100.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó162¥¥í¡Ë¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤ò¥«¥¦¥ó¥È1-2¤«¤é¤Î4µåÌÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£Â³¤¯¥é¥Ã¥¯¥¹¤â3µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ºÆ¤ÓÅÁ²È¤ÎÊõÅá¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶»Â¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ø¥¤¥º¤òÍ·Ä¾¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ó¡¼¥È¡×¤Ï°ìÌëÌÀ¤±¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥í¥¦¥¡¦¥µ¥µ¥¤Î¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤ÊÅêµå¤À¡×¤È¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹¤ËÅê¤¸¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹ø¤Î¹â¤µ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¤«¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¼êÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Îµ°Æ»¤Ë¤¢¤Ã¤¿µå¤¬¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¥³¥ÞÁ÷¤ê¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢89.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó143.7¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤«¤é41¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó104¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÍî²¼Éý¤ò¼¨¤·¤¿1µå¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Ï¶ìÀï¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢¸Î¾ã¤Ë¤âÇº¤ó¤À°ïºà¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë