目の前にちらつく役満をあっさり捨てる猛者がいた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月2日の第1試合で、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が役満・四暗刻の可能性がある手牌から、あっさり別ルートを選択。“超リアリスト”な選択と、その後の結末にファンが度肝を抜かれた。

【映像】役満見ずに親満貫一発ツモ！竹内元太、完璧な選択

東4局、親番だった竹内の配牌にはピンズが固まっていた。1・1・2・3・3・3・7と7枚含まれ、マンズ・ソウズには面子なし。このまま行けば染め手が濃厚というものだった。ただここから手牌は縦へと伸び九万、さらに七万が対子。5巡目には2筒も対子となると、七対子のイーシャンテンではあるが、その先には役満・四暗刻の気配も漂っていた。

ここで少考した竹内だったが、暗刻だった3筒を切って七対子のイーシャンテン、さらには確定一盃口からの面子手へと進む選択をした。これにはファンからも「リアリスト」「シビアだな」という声が飛ぶと、次巡に七万を引いて暗刻になったことで、カン7索のテンパイに。しかし3筒ではなく7筒を切っていれば、四暗刻のイーシャンテンにもなっていたため「やらかし」「四暗刻あったやん」との声も見られた。

だが、竹内の選択は大正解だった。テンパイして即リーチを敢行すると、カン7索を一発でツモ。リーチ・一発・ツモ・一盃口の満貫、1万2000点でトップ目に浮上すると、降参とばかりに「一発かよ！！」「まじかぁ」「はい、すばらしい！！！というコメントがずらりと並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

