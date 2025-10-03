º£°æÍã¡¢µ×¡¹¤ÎÃÏ¾åÇÈ½Ð±é¤âSNSÁûÁ³¡Ö¤É¤³¤Îº£°æ¤µ¤ó?¡×¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê¡ÄÂÎÄ´¿´ÇÛ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â°Â¿´¤Î¡È¥ï¥¤¥ë¥É²½¡É
¡¡10·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¡ÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Îº£°æÍã¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£µ×¡¹¤ÎÃÏ¾åÇÈ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¤½¤Î¡È·ãÊÑ¡É¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëºÇ¶¯¥«¥ì¡¼²¦¹ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¡¢Æ£Âô»Ô½Ð¿È¤Îº£°æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Öº£°æ¤µ¤ó¤ÏÌµÀºÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¥·¥ã¥Ä¤ÎÏÓ¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¡¢¶»¸µ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò³«¤±¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥¸¥ã¥Þ¥«¤ÎÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤Ó¡¢º£°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¾ÅÆî½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾ÅÆî¤Î¡Ê¹ñÆ»¡Ë134¹æ¤ò¡¢¼Ö¤ÇÌë¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ù¡Ø¿ÀÆàÀî¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¥«¥ì¡¼¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢V(TR)¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤º¤Ã¤È¤ªÊ¢¡¢ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡º£°æ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢X¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ôº£°æÍãÊÌ¿Í¤¹¤®¤ó!?¡Õ
¡Ôº£°æÍã¤¡!?¤³¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡Ä¡Õ
¡Ô¤Õ¤È¥±¥ó¥ß¥ó¥·¥ç¡¼¸«¤¿¤éº£°æ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¿Íµï¤Æ¤É¤³¤Îº£°æ¤µ¤ó?¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Äº£°æÍã!¤á¤Á¤ãµ×¡¹¤Ë¸«¤¿¡Õ
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥·¥·¥¬¥·¥é¤ÎÉÍÃæ±Ñ¾»¤ä¡¢ÅÅµ¤¥°¥ë¡¼¥ô¤ÎÀÐÌîÂîµå¤Ë¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨¤ëÀ¼¤âÊÂ¤Ó¡¢ÊÌ¿Íµé¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Öº£°æ¤µ¤ó¤Ïµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ç¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ø¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¡Ù¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡¢²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤Ì¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2017Ç¯¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢¤Î¤Á¤Ëº£°æ¤µ¤ó¤ÎÂà½êÈ¯É½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢²ò»¶¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡²ò»¶¤ÎÇØ·Ê¤Ë¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬º£°æ¤Î»ýÉÂ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¶¯¤¤¤á¤Þ¤¤¤¬À¸¤¸¤ë¥á¥Ë¥¨¡¼¥ëÉÂ¤ò¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¤ª¤â¤Ê¸¶°ø¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·«¤êÊÖ¤¹ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î2018Ç¯¤Ë¤âºÆÈ¯¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£°æ¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯6·î¤«¤éÍâÇ¯1·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£°æ¤Ï2025Ç¯5·î¡¢30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡Øº£°æÍãLIVE ALA[s]30¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀÂìÂô½¨ÌÀ¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊÑ²½¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸µµ¤¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ç¤âÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¾åÇÈ½Ð±é¤Ë¡¢¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡10·î17Æü¤Ë44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëº£°æ¡£¡È¥¤¥±¥ª¥¸É÷¡É¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»Ñ¤Ø¤ÎÊÑËÆ¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£