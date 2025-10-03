「ぜってー逃がさねえぞ！」無人古着店“万引き”オーナー執念の“逮捕劇”　逮捕された50代男「ギャンブル依存症でお金なく…」　東京・江東区

カメラが捉えた万引きの瞬間。執念の逮捕劇です。

東京・江東区の無人古着販売店に現れた1人の男。

Tシャツ5枚をひとつかみにしバックに入れると、レジを通さず外へ出ようとします。

するとその時、飛び出したのは店のオーナー。

店のオーナー：

ぜってー逃がさねえぞ！って。

この店では2024年の夏、男にTシャツ1枚を盗まれる窃盗の被害に遭っていました。

それから約1年後の9月26日、男がTシャツ3枚を手に逃走。

その2日後にはTシャツ4枚、翌日には系列店で4枚を盗み、この時点でTシャツ12枚、合わせて8万円以上の被害が出ていました。

一連の犯行が同じ男によるものとみて店側が警戒していたところ、9月30日、男が店に現れたのです。

日を追うごとに盗む量を増やし、今度は5枚。

この行動を予想していたのが、奥の部屋に潜んでいた店のオーナー。

一部始終を防犯カメラ越しに見ていました。

そして、男が店を出たその時でした、部屋から飛び出したオーナー。

店のオーナー：

肩つかまえて、お金払ってないよねっていう話をして。

すると男は「ああ…払っていません…」と認め、オーナーが「とったものどうしたの？」と聞くと「転売しました…」と答えたといいます。

さらに、「売りさばいたものどうしてくれる？」との問いに、男は「弁償します…」と話したといいます。

男はその後、駆け付けた警察に引き渡されました。

店のオーナー：

一応ほっとした。商品は戻ってこないので、ムカつきは収まらない。

逮捕された50代の男は、警察の調べに対し容疑を認めていて、「“ギャンブル依存症”でお金がなく、生活費とギャンブル代を稼ぐため」などと話しているということです。