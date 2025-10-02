『X-ファイル』モルダーのモデルになった元FBI捜査官の著書「THE TOP SECRET　隠された最高機密情報」発売！

大ヒットドラマ『X-ファイル』の主人公のモデルにもなった元FBI捜査官、ジョン・デソーザの新刊「THE TOP SECRET 隠された最高機密情報」（東京ニュース通信社発行）が11月5日（水）に発売となる。

『X-ファイル』は30年後を予見していた？モルダー役デヴィッド・ドゥカヴニーが語る 1990年代に社会現象を巻き起こした大ヒットSFドラマ『X- … 『X-ファイル』は30年後を予見していた？モルダー役デヴィッド・ドゥカヴニーが語る

17種類のエイリアンの特徴といった極秘情報を公開

著者のジョン・デソーザは、23歳という若さでFBIにスカウトされ、史上最年少（当時）で特別捜査官になった人物。1988年から25年にわたりFBIで超常現象、テロ事件、凶悪殺人事件などの捜査を担当し、FBI内で最も優れた捜査官に贈られる「ベスト・エージェント賞」を受賞。伝説のドラマ『X-ファイル』の主人公、フォックス・モルダー捜査官のモデルとなった。FBI引退後は、UFO関連や超常現象に関するリサーチを続け、著書や講演、セミナーを通じて「真実の開示（ディスクロージャー）」を訴えている。

トランプ政権下で特命任務にもあたったデソーザと、多次元コンタクターのシャランが、世界の裏側で進行する「カバール（ディープステート）VSアライアンス」を背景に、政治、宇宙、医療など多岐にわたるテーマについて、多元的な視点かつ世界中から収集した機密情報をもとに、世界の真相を読み解く。

世界にまたがる闇の権力者・カバールが手中に収めた計画の数々、拡散される偽情報、偽りの歴史、現代社会の真実の構造、科学の真相、そして宇宙人の実態、隠されたエイリアンテクノロジー、さらにイランとイスラエルの軍事衝突から世界戦争へのシナリオへ…。最新情報の数々が、思わず息を呑む展開で明かされる。

闇の権力者たちが隠す反重力テクノロジーをはじめ、異世界につながるバックドア、南極や地下世界の実態、地底にある高速移動装置（ジャンププラットフォーム）、5次元的別世界フォローアースなど最新のエイリアンテクノロジー、地球上に存在する17種類のエイリアンの特徴といった人類の認知する世界を揺るがす極秘情報を公開。

ジョン・デソーザ、シャラン共著「THE TOP SECRET 隠された最高機密情報」（東京ニュース通信社発行）は11月5日（水）に発行。全国の書店、ネット書店にて予約可能だ。

「THE TOP SECRET 隠された最高機密情報」商品情報

ジョン・デソーザ、シャラン／著

●発売日：2025年11月5日（水）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：2,640円

●発行：東京ニュース通信社

●発売：講談社

全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jpほか）にてご予約いただけます。

『X-ファイル』リブートが本格始動！ジリアン・アンダーソンとも協議済み 2023年に報じられた『X-ファイル』のリブート版。本作を手 … 『X-ファイル』リブートが本格始動！ジリアン・アンダーソンとも協議済み

『X-ファイル』デヴィッド・ドゥカヴニーが明かすシリーズの不気味な経験 数多くのテレビや映画に出演してきたデヴィッド・ドゥカヴニー。 … 『X-ファイル』デヴィッド・ドゥカヴニーが明かすシリーズの不気味な経験

『X-ファイル』がシーズン9で一度打ち切られた理由 『X-ファイル』は最も成功したSFドラマの一つであるが、最高 … 『X-ファイル』がシーズン9で一度打ち切られた理由

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.