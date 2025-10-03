「おひつじ座」さんに幸運を運んでくれる“ラッキーパーソン”の特徴！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「ラッキーパーソン」について解説します。
おひつじ座さんの魂の奥底に刻まれているのは、闘争本能です。
戦って勝つことで、自己証明するのです。このため、キーパーソンとなるのは、好敵手。実力、経験など拮抗する力を持ち、切磋琢磨する相手を求めています。
【よくある症状】
時代の流れで、戦うこと自体を避けています。
勝ち負けではない形で、話を進めようとするから、アイデンティティーを失っているのです。また、“負けること”は、失敗と同義語となり、自らプレッシャーを掛け過ぎることも。
【おひつじ座さんのキーパーソン】
1：リーダー
2：邪魔者
3：崇拝者
直属の上司やチームのトップなど、身近な指導者が目標となるでしょう。
今はまだ指導を仰ぐ立場かもしれませんが、いつかあなたが取って変わるのです。世代交代のチャンスを待って。また、何かと邪魔してくる人も、大事な存在に。
【処方箋】
・長期戦を最短距離で
追いつき、追い抜く精神を持ちましょう。
多くの場合、おひつじ座さんの指導者となる人は、どこか“欠け”を持っていて、全面的に信頼する、尊敬する形にはなりにくいはず。でも、だからこそ、反面教師として学べるのです。「これはやってはいけない」「こんなことは許されない」とあなたの代でパターンを変えましょう。
健全で、正直者が報われる世界を作るのが、あなたの役割。物事は長い目で見て、その中で最短のルートで走り抜いて。
・素直なギャラリーを大事にする
おひつじ座さんの人生にはしばしば、無邪気な信者が現れます。
「すごいね」「さすがです」的に手放しで褒めてくれるけれど、何がすごいのか、どれをさすがと言っているのか、分かっていなさそうな人物です。
何もシェアできないため、つい、邪険にしてしまいそうですが、実はこの無責任な応援があるというのが、軌道に乗っているサイン。アイドルやヒーローになった気分でニコニコお手振りをして、いい人ムーブで盛り上げていきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
