新馬戦」(２０日、函館)話題の白毛馬が早くも初陣を迎える。スノーウィスパーは、半姉にＧ１・３勝馬ソダシ、２３年スプリンターズＳ覇者ママコチャがいる良血馬。デビューの地はソダシと同じ函館で、距離はママコチャの主戦場でもある６Ｆ戦だ。偉大な姉たちの背中を追って、その第一歩を踏み出す。注目の白毛馬が今週の函館でデビューする。土曜函館５Ｒ（芝１２００メートル）に出走予定のスノーウィスパー（牝、栗東・