¡ÚÆÈ¼«¡Û¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁªÂÐ¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¹¥Æ¥Þµ¿ÏÇ¡×¤¬Éâ¾å¡ªX¤Î¡ÖÈó¸ø¼°¡×±þ±ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï⋯ÌäÂê¤Î»ñÎÁ¤ò¸¡¾Ú
±ÊÅÄÄ®¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìËç¤Î»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÒSNSÈðëîÃæ½ýÂÐºöÈÉ¤è¤ê¸æ´ê¤¤¡¦¤ªÃÎ¤é¤»¡Ó¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»æ¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÎÁªÂÐ²ñ¹ç¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ°÷¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤ëÍ³¤Î¤Ê¤¤¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¡×¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿µ¶¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¾®ÀôÁªÂÐ¤Î²ñ¹ç¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Öµ¿ÏÇ¤Î»ñÎÁ¡×
ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À¯¼£¤ÈSNS¤Ï¤â¤Ï¤äÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê64ºÐ¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤ËÁªµó¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¸Î¡¦Æ£Àî¿¸Ç·½õ»á¤¬»Ù±ç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ£Àî»á¤ÏºòÇ¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¡¢¸µ°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤ÎÁªÂÐ»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê³¹Æ¬³èÆ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½é½ÐÇÏ¤Ê¤¬¤é2°Ì¤ËÆ³¤¡¢¡ÖÁªµó¤Î¿ÀÍÍ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÆ£Àî»á¤ÏºòÇ¯9·î17Æü¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö»º·Ð¿·Ê¹¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¤Ç¤Î¹â»Ô»á»Ù±ç¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁªµó»²ËÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ð¼¨Á°¤«¤é¿Ø±Ä¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤äÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÎÉôÂâ¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¡ÊÃÏÊýÉ¼¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤¬¸ì¤ë¡£
¡Öº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤â¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê44ºÐ¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Í¥Ã¥È²ñ¼Ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹â»Ô»á¤äÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64ºÐ¡Ë¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÀìÌç²È¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®ÀôÁªÂÐ¤Ç¤Ï¡ÖÁíÌ³¡¦¹ÊóÈÉ¡×ÈÉÄ¹¤À¤Ã¤¿ËÒÅç¤«¤ì¤ó¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê48ºÐ¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤¬¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢¾®Àô»á¤òÍÊ¸î¤·Â¾¸õÊä¤òÃæ½ý¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ä¤Ï¤ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤êÈ¯³Ð¡£¡È¥¹¥Æ¥ÞÌäÂê¡É¤È¤·¤ÆÈãÈ½¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìËç¤Î»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¡£¡ÒSNSÈðëîÃæ½ýÂÐºöÈÉ¤è¤ê¸æ´ê¤¤¡¦¤ªÃÎ¤é¤»¡Ó¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¤½¤Î»æ¤Ï¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ÎÁªÂÐ²ñ¹ç¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿ÆâÉô»ñÎÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÒSNSÈðëîÃæ½ýÂÐºöÈÉ¡Ó¤È¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢SNS¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ø¤ÎÂÐºö¤òÅý³ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
X¤Î¡ÖÈó¸ø¼°¡×±þ±ç¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤Îµ½Ò¤¬
¤½¤Î»æ¤Ë¤Ï¡¢¾®ÀôÁªÂÐ¤Î¡ÖÈðëîÃæ½ýÂÐºö¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ò¡ÈðëîÃæ½ýÂÐºö¡¦¥Ç¥Þ¾ðÊó¤Ø¤ÎÈ¿ÏÀÅê¹Æ¡Ó¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿ºîÀï¤Ç¤Ï¡¢¡ÒX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¡±þ±çÃÄ¡ÊÈó¸ø¼°¡Ë¡×¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ó¡Ò³§ÍÍ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¡¦¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ç¤Î³È»¶¶¨ÎÏ¤ò¸æ´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¡±þ±çÃÄ¡ÊÈó¸ø¼°¡Ë¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@shinjiroouen¡Ë¤Ï¡¢¼Â¼ÁÅª¤ËÁªÂÐ´Ø·¸¼Ô¤¬±¿±Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²¾¤Ë¡¢ÁªÂÐ¤ÎÀïÎ¬¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡ÖÈó¸ø¼°¡×¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤º¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡È¥ä¥é¥»¡ÉÅª¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ò¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¸õÊä¡¦¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª#¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¡#ÊÑ¤ï¤ì¼«Ì±ÅÞ¡Ó¤È¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°Æ¤ÎÄê¡¢¾®Àô»á¤ò¡ÈÂ¦ÌÌ»Ù±ç¡É¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¹Æ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢ÁªÂÐ´Ø·¸¼Ô¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥Þ¥µ¥¤¥È¡×¤È¤â¸Æ¤Ó¤¦¤ë¿·¤¿¤Êµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·⋯¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÊÔµ»ö¡Ø¡ÚÆÈ¼«¡Û¥³¥á¥ó¥È¹©ºî¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÁªÂÐ¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥Þµ¿ÏÇ¡×¾®Àô»öÌ³½ê¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È⋯¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¤«¤ï¤Î¡¦¤è¤·¤Î¤Ö¡¿'91Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢¡Ø¥µ¥ó¥Ç¡¼ËèÆü¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Îµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¼ç¤ËÀ¯¼£¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡Úyo.kawano91@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç
