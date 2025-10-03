¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù40¼þÇ¯µÇ°¡¡¡È»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡É¤ò¸ø³«¡¡¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â
10·î4Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡£10·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¡È»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡É¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¶âÍËÆü¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢1985Ç¯10·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡£3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¡È»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ¤ËSNSÅê¹Æ¿ô¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òºî¤Ã¤¿¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤ä¡¢ÎòÂåºÇ¹â»ëÄ°Î¨46.9%¤òµÏ¿¤·¤¿¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤Ð¤«¤ê¡£¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¹ë²Ú¤Ê2»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¡ØE.T.¡Ù¤òÊüÁ÷¡£10·î17Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¤òËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç½éÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£