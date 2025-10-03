¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡ÊC¡Ë2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

10·î4Æü¤ËÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡£10·î3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¡È»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡É¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Á°¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¿åÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤¬¶âÍËÆü¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢1985Ç¯10·î4Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡£3Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤«¤é¡¢¡È»ëÄ°¼Ô¤¬Áª¤ó¤ÀËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¾¥·¡¼¥ó30¡É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ¤ËSNSÅê¹Æ¿ô¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿¤òºî¤Ã¤¿¡ØÅ·¶õ¤Î¾ë¥é¥Ô¥å¥¿¡Ù¤ä¡¢ÎòÂåºÇ¹â»ëÄ°Î¨46.9%¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼3¡Ù¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤Ð¤«¤ê¡£¤È¤Ó¤Ã¤­¤ê¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¹ë²Ú¤Ê2»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤«¤é¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤ä¡È±Ç²è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡Ö²ÈÂ²¤Ç¶âÍËÆü¤ÎÌë¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¡×¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡¢ºÇ½é¤Îº¢¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤Ï¡ÖÌ¼¤¬¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¡¢²¿¤«¤Ë´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤¿´é¤ò»ä¤Ë¸«¤»¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¡ª¡¡¸«¤Æ¡ª¡¡¸«¤Æ¡ª¡×¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡£¤½¤¦¤¤¤¦²¿¤«¡¢´¶¾ð¤òË­¤«¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬±Ç²è¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¶¦¤Ë¡È±Ç²è¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£¸å¤Î¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¤Ë¡ØE.T.¡Ù¤òÊüÁ÷¡£10·î17Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È±¿Ì¿¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¡Ù¤òËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç½éÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£