日本将棋連盟のホームページが１７日夜から公開停止となり、閲覧できない状態となっている。公式サイトで通常と異なる表示・挙動が確認され、予防的措置としてサイトの公開を一時停止した。第三者による不正アクセスや改ざんの可能性も含めて調査しており、１８日時点の見通しでは復旧に時間がかかるという。竜王戦や名人戦など、公式戦の対局結果や週間対局予定、藤井聡太竜王ら棋士紹介などの情報が公式サイトで見られない状