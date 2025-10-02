¡Ø¥Ô¥¯¥ß¥ó ¥Ö¥ë¡¼¥à¡ÙÊ¢¥Ú¥³²«¥Ô¥¯¥ß¥ó¤ÈÂçËÁ¸±!! ³«ºÅÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ³Ø¤ó¤ÀÀçÂæ¥ê¥Ý¡¼¥È¸åÊÔ¡Ú¥×¥ì¥¤¥í¥°#1026¡Û
2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¡Ø¥Ô¥¯¥ß¥ó ¥Ö¥ë¡¼¥à¡Ù¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈPikmin Bloom Journey 2025¡É¤¬ÀçÂæ¤Ç³«ºÅ¡£
¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¿¤Á¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀçÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢²¾ÁÛ¤È¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¿³¹Êâ¤¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¯¥ß¥ó¤ò½õ¤±¤¿¤¤
¥×¥ì¥¤¥í¥°Âè1026²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢¡È¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿²«¥Ô¥¯¥ß¥ó¡É¤¬¼çÌò¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë±è¤Ã¤Æ³Æ½ê¤ò¤á¤°¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡£
¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ç´°·ë¤»¤ºÀçÂæ¤È¤¤¤¦³¹¤ËÌÜÀþ¤ò¸þ¤±¤ëÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³è¤«¤·¤¿´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É
2025Ç¯9·î20Æü¤È21Æü¤ÎÅÚÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈPikmin Bloom Journey 2025¡§ÀçÂæ¡Ê°Ê²¼¡¢ÀçÂæ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÀçÂæ¤òÉñÂæ¤Ë³¹Êâ¤¤ò¤¿¤Î¤·¤àÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¤½¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤·¤ÆÁ´19¥õ½ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬½Ð¸½¡£
³Æ½ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ç¥³¥Ô¥¯¥ß¥ó¤ÎÉÄ¤äÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤òµá¤á¤ÆÀçÂæ±Ø¤«¤é¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¤Þ¤Ç¤Î¹°è¤ò»¶ºö¤·¤¿¡£
»¶ºö¥ë¡¼¥È¾å¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ú¤äÊ¹¤´·¤ì¤¿BGM¡£
²ÖÃÅ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉ÷¤Î¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤È¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¤â¶½Ì£¤ò°ú¤«¤»¤ë»Å³Ý¤±¤â½¼¼Â¡£
¤½¤ó¤Ê³¹Êâ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Î©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤Î»Ò¤À¡£
¤½¤¦¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²«¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¬ËþÂ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¨¥¥¹¤òµá¤á¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤á¤°¤ëÀçÂæ¥°¥ë¥á¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
Á°²ó¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Journey¤Ç¤ÏÍî¤È¤·Êª¤òÃµ¤·¤Æ³ÆÃÏ¤ò»¶ºö¡£
º£²ó¤Ï¤è¤ê³«ºÅÃÏ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤è¤Û¤É¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢½øÈ×¤ÏÁ´Á³ËþÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Î²«¥Ô¥¯¥ß¥ó¡£
¤·¤«¤·¡¢Ë¬Ìä¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È½ù¡¹¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤âÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
ÀçÂæ±Ø¤«¤éµÕÂÇ¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿É®¼Ô¤Ï¡È¤¢¤æ¤ßBOOKS¡É¤È¤¤¤¦ËÜ²°¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇËÜ¤ÎÆ÷¤¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤«²«¥Ô¥¯¥ß¥ó¤¬¸µµ¤¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢ËÜ¤ÎÆ÷¤¤¤¬¹¥¤¤ÊÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¥í¥¼¥Ã¥È¤â¿È¤ËÃå¤±¤Æ¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿²«¥Ô¥¯¥ß¥ó¤ÈÄêÁµ»ûÄÌ¤ò»¶ºö¡£
¥Õ¥é¥ï¡¼¥²¡¼¥È¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ê¸½Êª¡Ë¤Î²ÖÃÅ¤ËÀø¤à±£¤·¥Ô¥¯¥ß¥ó¤òÃµ¤¹Æ»¤¹¤¬¤é¸½¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡È¤»¤ó¤À¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¡¼¥¯¡É¤Ï¡¢·úÊªÁ´ÂÎ¤ò13ËÜ¤ÎÅ´¹üÆÈÎ©¥·¥ã¥Õ¥È¤È7Ëç¤ÎÅ´¹ü¥Õ¥é¥Ã¥È¥¹¥é¥Ö¤Ç¹½À®¡Ä¡Ä²¿¤À¤«¤¹¤´¤¤¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¡£
¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¤Ç¡¢Â¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿²«¥Ô¥¯¥ß¥ó¤òËþÂ¤µ¤»¤¿¤¢¤È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤á¤°¤ê¤ÏÂ³¹Ô¡£
³Æ½ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¥¹¥È¤òÆÉ¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤òµá¤á¤ÆÁ´19¥õ½ê¤ò»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¸åÈ¾¤È¤¯¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄÍÕ»³¡Ê¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼±Ø¡Ë¤ÈÀççÊÎÐºÌ´Û¤Î°ËÃ£À¯½¡Áü¤À¡£
¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¹ÓÀîÀÅ¹á»á¤È±©À¸·ë¸¹»á¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ø¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ë¹¾ì¤Ë¤Ï¥À¥é¥¹»Ô¤È¤Î¹ñºÝÍ§¹¥25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÂ£Äè¤µ¤ì¤¿Áü¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¤¬Äê¤á¤ë½£¤ÎÆ°Êª¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥ë¥Þ¥¸¥í¤¬¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀççÊÎÐºÌ´ÛÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿°ËÃ£À¯½¡¤Î¶»Áü¤Ï½éÂå¤ÎËÜ´ÝÆÈ´ãÎµµ³ÇÏÁü¤ÇÀï»þÃæ¤Î¶âÂ°¶¡½Ð¤Ç²¼È¾¿È¤ò¾Ã¼º¡£
¤½¤Î¸å¡¢»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬ÀçÂæ»ÔÇîÊª´Û¤ÎÃæÄí¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Î°ÌÃÖ¤Ë°Ü¤Ã¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê½éÂå¤Î¤Þ¤¨¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¼¨¤¹ÌÜ°õ¤¬¤¢¤ë¡£
Ã±½ã¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¯»£¤ì¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ëÀçÂæ¾ëÀ×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´Â¸ÃÎ¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿°ËÃ£À¯½¡¸øµ³ÇÏÁü¤¬¤«¤¹¤«¤Ë¡Ä¡Ä
°ÌÃÖ¾ðÊó¥²¡¼¥à¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ò¤È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤·¤«Æþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤µá¤á¤Æ³«ºÅÃÏ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤¤Ò¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¤·¤«¤·¡Ø¥Ô¥¯¥ß¥ó ¥Ö¥ë¡¼¥à¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢¥²¡¼¥àÆâ¤ÎÁàºî¤ÏºÇ¾®¸Â¡£
´ðËÜÅª¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÏÁ´°÷Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë½ñ¤µ¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬¼þ°Ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤È¤¯¤Ëº£²ó¤ÎÀçÂæ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»¶ºö¥ë¡¼¥È¤ò¤¿¤Î¤·¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ë¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¥¹¥È¤¬Æ±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤é¤Ç¤âÆÉ¤ßÊÖ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤è¤«¤Ã¤¿¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥É¤âÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡£
P.N.¿¼ÄÅ°Ã
